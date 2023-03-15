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İspanya’da tahtın varisi Prenses Leonor askere gidiyor

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Parlamenter Monarşi ile yönetilen İspanya'da tahtın birinci varisi 17 yaşındaki Prenses Leonor'un, İspanya Silahlı Kuvvetlerinde gelecek akademik kurstan itibaren 3 yıl sürecek askeri eğitim alacağı açıklandı.
İspanya’da tahtın varisi Prenses Leonor askere gidiyor

Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısından sonra basına açıklama yapan Savunma Bakanı Margarita Robles, veliaht Prenses Leonor’un kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 3 yıllık askeri eğitime başlamasıyla ilgili kararnamenin çıktığını duyurdu.

Prenses Leonor’un ağustos sonu veya eylül başında başlayacak akademik kurs döneminden itibaren Zaragoza Askeri Akademisinde eğitime başlayacağını belirten Robles, kara eğitimi alacak ve İspanyol bayrağına yemin törenine kadar ilk yılını burada geçirecek olan Prenses’in daha sonra Pontevedra’da deniz ve San Javier’de de hava eğitimi alacağını bildirdi.

Robles ayrıca gelecekte kraliçe olarak tahta geçecek Prenses Leonor’un aynı zamanda İspanya Silahlı Kuvvetlerindeki ilk kadın başkomutan olacak olmasından dolayı da şimdiden kendisini tebrik etti.

Son 2 yıldır Galler’de bir kolejde lise eğitim gören Prenses Leonor, babası Kral 6. Felipe’nin 1985-1989 yıllarında aldığı askeri eğitimin benzerini alacak

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