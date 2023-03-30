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İspanya’dan Katalan lidere hapis cezası

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İspanya’dan Katalan lidere hapis cezası
İspanya’dan Katalan lidere hapis cezası

Katalonya’daki ayrılıkçı partilerden Junts’un lideri olan ve hakkındaki yargı süreci başlayana kadar, Mart 2021-Temmuz 2022 arasında Katalonya özerk parlamentosunun başkanlığını yürüten Borras, hüküm giydi.

Borras, Katalonya Edebiyat Enstitüsü’nde başkanlık yaptığı 2013-2018 yılları arasında bir arkadaşına çıkar sağlamak için evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu. Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC) bugün açıkladığı kararında Borras’a 4,5 yıl hapis cezası ile 13 yıl kamu görevinden men ve 36 bin avro para cezası verildiğini duyurdu.

Savcılık, Katalan siyasetçi hakkında 6 yıl hapis ve 21 yıl kamu görevinden men cezası talep etmişti. Karara bir üst mahkemede itiraz edecek olan Borras, basına yaptığı açıklamada, “Adil bir yargılama olmadı. Bana yöneltilen suçlamaların hiçbirini yapmadım. Masumiyetimi kanıtlamak zorunda kaldım ve kanıtlayabildim. Ancak İspanya Devleti için bu bile, olağan dışı yürütülen bu mahkemeyi engellemeye yeterli olmadı.” dedi.

Borras, “bu davada siyasi kimliğinden ve savunduklarından dolayı hüküm giydiğini, asıl istenenin bağımsızlık hareketini yok etmek olduğunu” iddia etti. Katalan siyasetçinin cezaevine girmemesi için 2 yıldan az hapis cezası alması gerekiyor. 

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