İsrail Büyükelçisi’nden üçlü zirve öncesi iş birliği mesajı

Habere göre Revel, Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili “Türk tehditleri”yle ilgili olarak, İsrail’in Doğu Akdeniz’de güvenliği tehdit edecek ve uluslararası hukuku ihlal edecek herhangi bir faaliyete karşı olduğunu söyledi.

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Shmuel Revel, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki iş birliğinin başka ülkelere de açık olduğunu ve üç ülkenin de, istikrarın ileriye götürülmesi konusunda aynı anlayışa sahip olan ülkelerle iş birliğine sıcak baktığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye, üç ülke arasında 20 Aralık’ta İsrail’de gerçekleşecek üçlü zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Revel, enerjinin, çeşitli ortaklıklar ve ortak işler yapılmasına imkan sunan bir sektör olduğunu kaydederken, East Med boru hattının, üç ülkenin ortak ilgi alanına yönelik stratejik ve yaşayabilir bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Revel, Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili “Türk tehditleri”yle ilgili olarak, İsrail’in Doğu Akdeniz’de güvenliği tehdit edecek ve uluslararası hukuku ihlal edecek herhangi bir faaliyete karşı olduğunu söyledi.

Revel, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin bu yıl, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek düzeye ulaştığını kaydederek, 2019 yılında bu ilişkileri daha da iyileştirme gayretinde olacaklarına işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki istikrarın, güvenliğin ve refahın ileriye götürülmesinin en büyük hedef olduğunu belirten Ravel, enerji ve turizm alanında önemli fırsatları paylaştıklarını, ancak bu fırsatlar kadar, tehditlerle de karşılaştıklarını söyledi.

Ravel, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına” saygı duyduğunu da dile getirdi.