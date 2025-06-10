İsrail’in uluslararası sularda kaçırdığı 12 kişilik Madleen ekibinden Greta Thunberg dahil 4'ü sınır dışı edildi

İsrail’in uluslararası sularda kaçırarak gözaltına aldığı Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait 'Madleen' gemisindeki 12 kişiden 4'ü sınır dışı edildi.

İsrail’in kamu yayıncısı Kan, Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan dahil 8 kişinin sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddettiğini bildirdi. Kan’a göre Hassan ve diğer gönüllüler, Gibeon şehrindeki bir gözaltı merkezine götürülecek.

İsrail'den sınır dışı edilerek Fransız uçağına bindirilen 4 kişi arasında İsveçli Greta Thunberg'in de bulunduğu aktarıldı.

İsrail’in kaçırdığı Madleen yolcuları kimler?

Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından kaçırılan isimler şöyle: