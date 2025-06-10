İsrail’in uluslararası sularda kaçırdığı 12 kişilik Madleen ekibinden Greta Thunberg dahil 4'ü sınır dışı edildi

İsrail’in uluslararası sularda kaçırarak gözaltına aldığı Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait 'Madleen' gemisindeki 12 kişiden 4'ü sınır dışı edildi.
İsrail’in kamu yayıncısı Kan, Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan dahil 8 kişinin sınır dışı edilme belgelerini imzalamayı reddettiğini bildirdi. Kan’a göre Hassan ve diğer gönüllüler, Gibeon şehrindeki bir gözaltı merkezine götürülecek.
İsrail'den sınır dışı edilerek Fransız uçağına bindirilen 4 kişi arasında İsveçli Greta Thunberg'in de bulunduğu aktarıldı.
İsrail’in kaçırdığı Madleen yolcuları kimler?
Madleen gemisinde bulunan ve İsrail tarafından kaçırılan isimler şöyle:
- Fransa vatandaşı ve doktor Baptiste Andre
- 22 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg
- Hollanda’da Filistinle dayanışma örgütlerinden “Dutch Boat to Gaza” üyesi Marco van Rennes
- El Cezire Muhabiri Omar Faiad
- 2018’deki Özgürlük Filosu gemisinde de bulunan ve o zaman da İsrail tarafından gözaltına alınan İspanya vatandaşı Pascal Maurieras
- Fransa’dan insan hakları savunucusu Reva Viard
- Filistin asıllı Fransa vatandaşı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rima Hassan
- Mülteci örgütlerinde çalışan İspanya vatandaşı Sergio Toribio
- Türkiye vatandaşı ve Filistin destekçisi Şuayb Ordu
- Özgürlük Filosu’nun Brezilya koordinatörü Thiago Avila
- Fransız gazeteci Yanis Mhamdi
- İnsan hakları ve mülteci hakları savunucusu Almanya vatandaşı Yasemin Acar
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