Trump İran'a ültimatom verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde İran'ın enerji santrallerine saldırı düzenlemekle tehdit etti.

İran, ABD ve İsrail'in İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ilk saldırı dalgasını gerçekleştirdiği 28 Şubat'tan bu yana hayati önem taşıyan su yolunu çoğu gemi trafiğine kapalı tutuyor. Bu aksama, İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol ve doğalgaz altyapısına yönelik saldırılarıyla birleşince küresel enerji fiyatlarını yükseltti.

Trump, Avrupa ülkelerini boğaza erişimin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaya ikna etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumartesi akşamı Tahran'a bir ültimatom verdi.

Başkan Truth Social'da şunları yazdı: "Eğer İran, bu andan itibaren tam 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı hiçbir tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, Amerika Birleşik Devletleri, en büyüğünden başlayarak çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecektir!"

İran'ın en büyük enerji santrali olan doğalgazla çalışan Damavand santrali, Tahran'ın güneydoğusunda, Pakdasht yakınlarında bulunmaktadır. Diğer önemli tesisler arasında Huzistan eyaletindeki Şehid Abbaspur, Karun-3 ve Mescid Süleyman hidroelektrik barajları ile Kerman eyaletindeki Kerman termik santrali yer almaktadır.