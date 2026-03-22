  • BIST 12433.5
  • Altın 6404.74
  • Dolar 44.2608
  • Euro 51.2622
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
Trump İran'a ültimatom verdi

» »
ABD, Hürmüz Boğazı 48 saat içinde yeniden açılmadığı takdirde ülkenin enerji santrallerini "yok etmekle" tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde gemi trafiğine yeniden açılmaması halinde İran'ın enerji santrallerine saldırı düzenlemekle tehdit etti.

İran, ABD ve İsrail'in İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ilk saldırı dalgasını gerçekleştirdiği 28 Şubat'tan bu yana hayati önem taşıyan su yolunu çoğu gemi trafiğine kapalı tutuyor. Bu aksama, İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol ve doğalgaz altyapısına yönelik saldırılarıyla birleşince küresel enerji fiyatlarını yükseltti.

Trump, Avrupa ülkelerini boğaza erişimin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaya ikna etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumartesi akşamı Tahran'a bir ültimatom verdi.

Başkan Truth Social'da şunları yazdı: "Eğer İran, bu andan itibaren tam 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı hiçbir tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, Amerika Birleşik Devletleri, en büyüğünden başlayarak çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecektir!"

İran'ın en büyük enerji santrali olan doğalgazla çalışan Damavand santrali, Tahran'ın güneydoğusunda, Pakdasht yakınlarında bulunmaktadır. Diğer önemli tesisler arasında Huzistan eyaletindeki Şehid Abbaspur, Karun-3 ve Mescid Süleyman hidroelektrik barajları ile Kerman eyaletindeki Kerman termik santrali yer almaktadır.

İran'ın tek nükleer santrali Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr'de bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) bu hafta başında, bir füzenin tesise yaklaşık 350 metre mesafedeki bir yapıya isabet ettiğini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti