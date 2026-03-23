Trump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "düşmanlıkların tam ve kesin olarak sona erdirilmesi" konusunda iki gündür "çok iyi ve verimli" görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Beş günlük bir süre için "İran'ın elektrik santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm saldırıları erteleyeceğini" söyledi.

Trump, TruthSocial'da büyük harflerle paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin ruhu ve tonuna dayanarak, sürecin başarılı geçmesi koşuluyla, savaş bakanlığına İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş gün süreyle ertelemesi talimatı verdim."

Bu haber üzerine piyasalar önceki seyrini tersine çevirdi.

Brent ham petrolü %13 düşüşle varil başına yaklaşık 96 dolara geriledi.

Londra'daki FTSE 100 endeksi, daha önce %2'lik düşüşün ardından %0,5 değer kazandı.

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran yönetimini, askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırıları başlattı.

Tahran da İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üslerine ve resmi temsilciliklerine yönelik İHA'lar ve füzelerle karşılık verdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini de engelledi.

Trump, boğazı trafiğe açması için İran'a 48 saat mühlet verdi.

Süre bu gece dolacaktı.