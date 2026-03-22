SON DAKİKATrump İran'a ültimatom verdi

İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldığını yalanladı – Al Jazeera

İngiltere, Tahran'ı Diego Garcia adasına balistik füze fırlatmakla suçladı.
İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldığını yalanladı – Al Jazeera

Al Jazeera'nın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, İran Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssünü hedef aldığı iddialarını yalanladı.

Chagos Takımadaları'ndaki ıssız Diego Garcia adasında bulunan askeri tesisin, yerel saatle Cuma günü erken saatlerde iki balistik füze ile hedef alındığı bildirildi.

İddia edilen füzelerin hiçbiri, çoğu Amerikalı olmak üzere yaklaşık 2.500 personelin bulunduğu üsse isabet etmedi. Washington, tesisi Orta Doğu, Güney Asya ve Doğu Afrika'daki operasyonlar için "neredeyse vazgeçilmez bir platform" olarak tanımladı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, olayı "pervasız İran tehditleri" olarak kınarken, İngiltere'nin saldırı operasyonlarına katılmayacağını ve rolünü savunma desteğiyle sınırlayacağını vurguladı.

İran, Orta Doğu'daki birçok ABD üssüne misilleme saldırıları düzenledi ve Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssüne insansız hava araçları fırlattı; saldırıların tesiste küçük hasara yol açtığı bildirildi.

Downing Street Cuma günü yaptığı açıklamada, bakanların ABD'nin İran'a yönelik saldırılar düzenlemek için İngiltere'deki üsleri kullanmasına izin verdiğini belirtti. Ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderme davetini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin "çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" söylerken , İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ise Starmer'ı "İngilizlerin hayatını tehlikeye atmakla" suçladı

