İran, Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldığını yalanladı – Al Jazeera

Al Jazeera'nın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, İran Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssünü hedef aldığı iddialarını yalanladı.

Chagos Takımadaları'ndaki ıssız Diego Garcia adasında bulunan askeri tesisin, yerel saatle Cuma günü erken saatlerde iki balistik füze ile hedef alındığı bildirildi.

İddia edilen füzelerin hiçbiri, çoğu Amerikalı olmak üzere yaklaşık 2.500 personelin bulunduğu üsse isabet etmedi. Washington, tesisi Orta Doğu, Güney Asya ve Doğu Afrika'daki operasyonlar için "neredeyse vazgeçilmez bir platform" olarak tanımladı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, olayı "pervasız İran tehditleri" olarak kınarken, İngiltere'nin saldırı operasyonlarına katılmayacağını ve rolünü savunma desteğiyle sınırlayacağını vurguladı.