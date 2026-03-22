  • BIST 12433.5
  • Altın 6404.74
  • Dolar 44.2608
  • Euro 51.2622
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANetanyahu akılları karıştırdı: Savaş ne kadar sürecek?

Netanyahu akılları karıştırdı: Savaş ne kadar sürecek?

» »
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik devam eden operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu’nun İbranice ve İngilizce yaptığı açıklamaların farklılığı dikkat çekti.
Netanyahu akılları karıştırdı: Savaş ne kadar sürecek?

İç kamuoyuna İbranice yaptığı açıklamada “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek.” diyen Netanyahu, uluslararası izleyicilere hitaben İngilizce olarak ise “Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek.” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun iç ve dış kamuoyuna farklı mesajlar vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Başbakan, operasyonların üç ana hedefi olduğunu belirterek, “Nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve rejim değişikliğine yol açmak,” dedi. İran’ın nükleer ve balistik füze altyapısını hedef aldıklarını iddia eden Netanyahu, “İran’ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok.” açıklamasında bulundu.

Yeni rota, lojistik sorunlarını çözebilir

Netanyahu, İsrail ordusu ile dış istihbarat servisi Mossad’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı koordineli hareket ettiğini vurguladı. Hürmüz ve Babül Mendep Boğazları gibi kritik enerji hatlarının risk altında olduğunu belirten Netanyahu, “Petrol akışını sağlamak için bu bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası’ndan İsrail’e ve Akdeniz’e uzanan alternatif rota oluşturmak gerekiyor.” dedi. Bu rotanın lojistik sorunları ortadan kaldıracağını ve kısa sürede uygulanabileceğini savundu.

İran’ın güneyindeki Pars doğal gaz sahasına bağlı rafinelere yönelik saldırıya da değinen Netanyahu, “İsrail, Pars doğal gaz rafinesine karşı tek başına harekete geçti” dedi. ABD ile ilişkiler konusunda, Başkan Donald Trump’ın gelecekteki saldırıların ertelenmesini talep ettiğini ancak İsrail’in ABD ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti. Netanyahu, Trump’ı ikna ettiği iddialarına ilişkin olarak, “Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump’ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı.” İfadelerini kullandı. Florida’daki Mar-a-Lago görüşmesini örnek göstererek, ABD’nin operasyonlar konusundaki desteğini de vurguladı.

Netanyahu: “Devrimleri havadan yapamazsınız”

Netanyahu, İran’da yönetim karşıtı bir hareket ihtimâliyle ilgili olarak, “Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz ama bir de karada bileşeni olmalı,” dedi. Toplantının güvenlik gerekçesiyle yerin altındaki -1’inci katta gerçekleştirildiği belirtildi. Bir İsrailli yetkili, basın mensuplarına toplantı öncesinde “Burası güvenli, -1’inci kattayız.” diyerek telefonlarını sessize almalarını istedi.

Netanyahu’nun açıklamaları, hem İsrail iç kamuoyuna hem de uluslararası izleyicilere operasyonların süresi, hedefleri ve stratejik planları hakkında net mesajlar vermeyi amaçladı. Başbakan, aynı zamanda enerji güvenliği ve lojistik alternatifler konusunda İsrail’in hazırlıklarını da detaylandırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları geçti12 Mart 2026 Perşembe 12:47
  • Lübnan'da gece boyunca yoğun saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti12 Mart 2026 Perşembe 12:46
  • Trump'tan İran savaşı için "yakında sona erecek" açıklaması11 Mart 2026 Çarşamba 21:30
  • İran: 'Hürmüz Boğazı'ndan bir litre petrolün dahi geçmesine izin vermeyeceğiz'11 Mart 2026 Çarşamba 20:44
  • İran Savaşı’nda 11. gün10 Mart 2026 Salı 10:01
  • İran Savaşı’nda 10’uncu gün09 Mart 2026 Pazartesi 09:28
  • İran'a saldırıda yedinci gün: İsrail, Tahran'a yeni saldırılar düzenledi, İran Tel Aviv'i hedef aldı06 Mart 2026 Cuma 16:52
  • İran'dan dünyayı sarsacak iddia! ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln vuruldu06 Mart 2026 Cuma 09:16
  • İran: Türkiye'ye füze atmadık05 Mart 2026 Perşembe 09:30
  • Öldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı04 Mart 2026 Çarşamba 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti