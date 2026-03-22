Netanyahu akılları karıştırdı: Savaş ne kadar sürecek?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik devam eden operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu’nun İbranice ve İngilizce yaptığı açıklamaların farklılığı dikkat çekti.

İç kamuoyuna İbranice yaptığı açıklamada “Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek.” diyen Netanyahu, uluslararası izleyicilere hitaben İngilizce olarak ise “Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek.” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun iç ve dış kamuoyuna farklı mesajlar vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Başbakan, operasyonların üç ana hedefi olduğunu belirterek, “Nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve rejim değişikliğine yol açmak,” dedi. İran’ın nükleer ve balistik füze altyapısını hedef aldıklarını iddia eden Netanyahu, “İran’ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok.” açıklamasında bulundu.

Yeni rota, lojistik sorunlarını çözebilir

Netanyahu, İsrail ordusu ile dış istihbarat servisi Mossad’ın İran Devrim Muhafızları Ordusu’na karşı koordineli hareket ettiğini vurguladı. Hürmüz ve Babül Mendep Boğazları gibi kritik enerji hatlarının risk altında olduğunu belirten Netanyahu, “Petrol akışını sağlamak için bu bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası’ndan İsrail’e ve Akdeniz’e uzanan alternatif rota oluşturmak gerekiyor.” dedi. Bu rotanın lojistik sorunları ortadan kaldıracağını ve kısa sürede uygulanabileceğini savundu.

İran’ın güneyindeki Pars doğal gaz sahasına bağlı rafinelere yönelik saldırıya da değinen Netanyahu, “İsrail, Pars doğal gaz rafinesine karşı tek başına harekete geçti” dedi. ABD ile ilişkiler konusunda, Başkan Donald Trump’ın gelecekteki saldırıların ertelenmesini talep ettiğini ancak İsrail’in ABD ile tam koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade etti. Netanyahu, Trump’ı ikna ettiği iddialarına ilişkin olarak, “Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump’ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı.” İfadelerini kullandı. Florida’daki Mar-a-Lago görüşmesini örnek göstererek, ABD’nin operasyonlar konusundaki desteğini de vurguladı.

Netanyahu: “Devrimleri havadan yapamazsınız”

Netanyahu, İran’da yönetim karşıtı bir hareket ihtimâliyle ilgili olarak, “Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz ama bir de karada bileşeni olmalı,” dedi. Toplantının güvenlik gerekçesiyle yerin altındaki -1’inci katta gerçekleştirildiği belirtildi. Bir İsrailli yetkili, basın mensuplarına toplantı öncesinde “Burası güvenli, -1’inci kattayız.” diyerek telefonlarını sessize almalarını istedi.

Netanyahu’nun açıklamaları, hem İsrail iç kamuoyuna hem de uluslararası izleyicilere operasyonların süresi, hedefleri ve stratejik planları hakkında net mesajlar vermeyi amaçladı. Başbakan, aynı zamanda enerji güvenliği ve lojistik alternatifler konusunda İsrail’in hazırlıklarını da detaylandırdı.