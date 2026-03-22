İran, İsrail'in önemli nükleer tesisine saldırdı, en az 180 kişi yaralı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın ülkenin ana nükleer tesisine ev sahipliği yapan güneydeki Dimona kentine ve yakınındaki Arad'a düzenlediği füze saldırılarında en az 180 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırılar, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı başladığından beri yaşanan en dramatik tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor.

İran devlet televizyonu, Cumartesi günkü saldırıları, günün erken saatlerinde İran'ın Natanz nükleer zenginleştirme kompleksine yapılan saldırıya bir "yanıt" olarak nitelendirdi ve bu durum, dördüncü haftasına giren çatışmada karşılıklı misillemelerin yeni ve çarpıcı bir aşamasını işaret etti .

İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre, Arad'da en az 116 kişi yaralandı, bunlardan yedisinin durumu ağır. Şehir merkezinde de büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dimona'da da 64 kişi yaralandı, bunlardan biri çok sayıda şarapnel yarası nedeniyle ağır durumda. Çok sayıda konut binasının yıkıldığı olayda yaralananlar arasında Dimona da bulunuyor.