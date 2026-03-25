  • BIST 12433.5
  • Altın 6410.97
  • Dolar 44.3299
  • Euro 51.5143
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakıt deposuna İHA saldırısı

» »
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunu hedef aldığını duyurdu.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu Sözcüsü Abdullah er-Racihi, yaptığı açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt deposunun İHA saldırısına uğramasının ardından yangın çıktığını belirtti.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, hasar olduğunu söyleyen Racihi, yetkililerin derhal acil durum prosedürlerini uygulamaya koyduğunu, itfaiye ve ilgili birimlerin yangına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

Racihi, saldırının kaynağına ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti