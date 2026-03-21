Trump, ABD'nin bölgeye daha fazla asker konuşlandırmasıyla İran savaşına 'son aşamaya geçileceğine' işareti

Donald Trump, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Trump, yönetimin bölgeye 2.500 ilave deniz piyadesi konuşlandırmasına ve ABD Kongresi’nden operasyonların finansmanı için ek kaynak talep etmesine rağmen, İran’daki askeri faaliyetlerin “azaltılmasının” gündemde olduğunu ifade etti.

Cuma günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Trump, ABD’nin “Ortadoğu’daki büyük askeri çabalarını azaltmayı değerlendirirken hedeflerine ulaşmaya çok yaklaştığını” belirtti. Açıklama, sahadaki askeri hareketlilik ile siyasi söylem arasındaki denge arayışına işaret ediyor.