  • BIST 93.683
  • Altın 255,789
  • Dolar 6,6107
  • Euro 7,6909
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

»
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pet şişelerin sokağa atılarak doğaya zarar vermesini önlemek için yeni bir uygulama başlatıyor. Pet şişeyi otomata atan İstanbulkarta dolum yapacak.
İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

Özellikle yaz aylarında pet şişelerde su tüketimi artıyor ve sokağa atılan pet şişeler daha fazla göze çarpıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılmasını önlemek için çevreci bir hizmeti devreye sokmaya hazırlanıyor.

Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK tarafından yapılan otomatlara pet şişe atanlar karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak.

İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.

istanbulkart.png

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TCMB: Enerji fiyatlarındaki artış Eylül'de devam edecek04 Eylül 2018 Salı 21:54
  • Son anketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haber04 Eylül 2018 Salı 20:50
  • AA, İHA ve DHA'nın 'ilk yerli ve milli anakart' diye tanıttığı ürün, Çin malı çıktı04 Eylül 2018 Salı 18:56
  • O mizahçı hayatını kaybetti04 Eylül 2018 Salı 18:03
  • Türkiye'de otomobil satışları temmuzda yarı yarıya düştü04 Eylül 2018 Salı 14:44
  • Öneri gibi öneri: "Dolar ve döviz, Türk literatüründen çıkarılsın"04 Eylül 2018 Salı 13:54
  • Türkiye için büyüme tahminini düşüren Fitch, 4 riske dikkat çekti04 Eylül 2018 Salı 12:23
  • Türkiye'de zam üstüne zam04 Eylül 2018 Salı 10:18
  • Orgeneral Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları ortaya çıktı04 Eylül 2018 Salı 09:41
  • Darp edilen mizah dergisi sahibi yaşamını yitirdi04 Eylül 2018 Salı 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti