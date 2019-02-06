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İstatistik Kurumu yasa tasarısı görüşülmeye başlandı

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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.
İstatistik Kurumu yasa tasarısı görüşülmeye başlandı

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite bugünkü toplantısında İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Toplantıya, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ile Başbakanlık, Personel Dairesi ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi yetkilileri katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki komitede üyeler CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yer aldı.

TASARI

Genel gerekçesine göre tasarı, KKTC’de istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirmek ve standartlarını yükseltebilmek amacıyla bağımsız bir istatistik kurumunun kurulmasını içeriyor.  

“Birçok alanda üretilen verilerle, şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyunun bilgilendirilmesinde en önemli kaynak istatistik kurumlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir şekilde planlanabilmesi ve etkin politikalar oluşturulabilmesi, bağımsız bir istatistik kurumunun üreteceği bilgilerle mümkün olmaktadır” denilen genel gerekçede, İstatistik Kurumu’nun ülkenin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olacağı belirtiliyor.

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