İstatistik kurumu yasa tasarısı komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi” bugünkü toplantısında İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tasarıyla ilgili komite toplantısına, tasarıyla ilgili bazı yetkili ve görevliler katıldı.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki komite toplantısına UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Tasarının genel gerekçesinde, ülkenin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirmek ve standartlarını yükseltebilmek amacıyla bağımsız bir istatistik kurumunun kurulmasını amaçlayan tasarının, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumlu şekilde, günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik çağdaş yapıyı gerçekleştirecek şekilde hazırlandığı belirtiliyor.