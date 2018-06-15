İşte en güzel Bayram mesajları

Bugün bayram, büyüklerin ziyaret edilip gönüllerinin alındığı, ellerin öpüldüğü, küskünlüklerin son bulduğu mübarek gün. Bugüne özel en güzel resimli mesajları, bayram kutlama sözleri ve kısa resimli bayram mesajlarını sizler için bir araya getirdik.Bugün Ramazan bayramın birinci gününü kutluyoruz. 15 Haziran cuma günü yani Bayramın ilk günü sevdiklerinize yollamak için bayram mesajları arıyorsanız detaykibris.com sitesi en güzel mesajları bir araya topladı. Ramazan Bayramı için WhatsApp, Facebook ya da SMS ile en güzel bayram mesajlarını, resimli ve kısa SMS'lerle atabilirsiniz.

- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!



- Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

- Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…



- Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…



- Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun…

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

- Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun...



- Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

- Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.



- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

- İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mubarek olsun.

- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm.Bayramın mübarek olsun.



- Zamana ve mekana sığmayan bir bereketle bereketlenmek ve bağışlanmis olmanın o şerefli makamına erişmiş olmak temennisiyle Bayramınız mübarek olsun.

- Gülerek geldi Mübarek Ramazan Bayramı, Şimdi Ellerim Havada Dua Ediyorum Yaradanıma Bu Mübarek Ramazan Bayramında herkes Mutlu Olur inşallah Dualarım ALLAH ıma..



- En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.

- Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!



- Son zamanlarda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasak da Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka.. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

- Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayaramınız Mübarek Olsun.



- Bu Mubarek Bayramda Kalplerinizde Barış Gözlerinizde Umut Atrafınızda Sevgi olsun Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.



- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.