İşte Güzelyurt'taki kurşunlamanın detayları.. Yaralılar var...

Güzelyurt’ta dün gece yarısı silahlar patladı.
Olay yerinden edinilen ilk bilgiye göre iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralıların Taner ve Tamer Özdaş kardeşler olduğu, saldırganın ise polis tarafından arandığı öğrenildi.
Güzelyurt’ta dün gece yarısı silahlar patladı.
Olay yerinden edinilen ilk bilgiye göre iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralıların Taner ve Tamer Özdaş kardeşler olduğu, saldırganın ise polis tarafından arandığı öğrenildi.
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