İşten çıkarma furyasına bir teknoloji devi daha eklendi

Merkezi İsveç’te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkaracağını duyurdu. Spotify, bu planıyla son dönemde binlerce kişiyi işten çıkaran Alphabet, Amazon.com ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin arasına katıldı.

Spotify’ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek, şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, son birkaç yılda hızı artırmada büyük ilerleme kaydetmelerine rağmen verimliliği artırmaya eskisi kadar odaklanmadıklarını belirtti.

Zorlu bir ekonomik ortamda verimliliğin daha büyük önem kazandığını vurgulayan Ek, daha fazla verimlilik sağlamak, maliyetleri yönetmek ve karar vermeyi hızlandırmak amacıyla şirketin organizasyonunda yeniden yapılanmaya karar verdiğini bildirdi.

Ek, bu kapsamda çalışan sayısını azaltma kararı da aldıklarını belirterek, “Bugün şirket genelinde çalışan sayımızı yaklaşık yüzde 6 oranında azaltıyoruz. Bizi bugün buraya getiren hamlelerin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada daha önce açıklanmış olan iş gücünün azaltılması kapsamında işten çıkarmaların 18 bin kişiyi aşacağını ifade etmişti.

Microsoft, 19 Ocak’ta 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in CEO’su da 20 Ocak’ta çalışanlarına gönderdiği notta Alphabet’in 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Facebook’un çatı şirketi Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji şirketleri de geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.