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İsveç Başbakanı: Macaristan'la NATO pazarlığı yapmayacağız

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Macaristan, İsveç'in 31 üyeli ittifaka katılma yolundaki son engel.
İsveç Başbakanı: Macaristan'la NATO pazarlığı yapmayacağız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ülkesinin NATO'ya katılım başvurusunu onaylamayan tek ülke olan Macaristan ile müzakere yapmayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra İsveç, Finlandiya ile birlikte 2022'de ittifaka katılmak için başvurmuştu. Ancak üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım belgelerini perşembe günü imzalaması ile Macaristan İsveç'in 31 üyeli ittifaka katılma yolundaki son engel olarak kaldı.

İsveç ve Macaristan başbakanları önümüzdeki hafta Brüksel'deki Avrupa Konseyi toplantısında bir araya gelecek ancak Kristersson, İsveç'in NATO konusunda yeni bir söz vermeyeceğini söyledi.

İsveç'teki TV4 kanalına konuşan Kristersson, "NATO üyeliğiyle ilgili hiçbir talep masada değil," dedi.

Ancak iki ülkenin NATO içindeki işbirliği, Macaristan'ın yaklaşmakta olan AB başkanlığı, Ukrayna'ya destek ve JAS Gripen ortak savaş uçağı programında daha iyi bir sinerji elde etmek de dahil olmak üzere tartışacak çok şeyi olduğunu söyledi.

Orban, İsveç'in üyeliğini desteklediğini de yinelese de, İskandinav ülkesinin Macaristan'da demokrasiyle ilgili eleştirilerine öfkeli. Orban, Kristersson'u NATO müzakereleri için Budapeşte'ye davet etmişti.

Kristersson, İsveç'in ne zaman NATO'nun 32. üyesi olacağını bilmediğini ancak bunun "çok yakında" olmasını beklediğini söyledi.

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