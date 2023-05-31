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İsveç Türkiye’nin kararını bekliyor

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye'ye karşı Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz." dedi.
İsveç Türkiye’nin kararını bekliyor

Kristersson, İsveç’in Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD’nin İsveç’in NATO’ya katılımına verdiği desteğe teşekkürlerini ileten Kristersson, “Bu, bizim için çok şey ifade ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak “Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu.” ifadesini kullandı.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra’nın gerekliliklerini yerine getirdiğini savunan Kristersson, “Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran’da yürürlüğe giriyor, yani yarından sonraki gün. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik.” diye konuştu.

Kristersson, Türkiye’nin kararına saygı duyduklarını belirterek “Şimdi karar vermelerini bekliyoruz.” dedi.

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