  • BIST 4.790,50
  • Altın 1207.791
  • Dolar 19.1288
  • Euro 20.8006
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

İsveç’in NATO üyeliğine Macaristan’dan da veto

» »
Macaristan hükümet sözcüsü, İsveç'in ülkesine yönelik eleştirilerinin NATO üyeliğini geciktirdiğini belirtti.
İsveç’in NATO üyeliğine Macaristan’dan da veto

Macaristan’da hükümet sözcüsü, İsveç’in Macaristan hakkındaki eleştirilerinin iki ülke arasında sorun yarattığını ve bu nedenle Macaristan’ın İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının gecikebileceğini kaydetti. Sözcü açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Macaristan Parlamentosu aylar süren itirazlarının ardından pazartesi günü Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylayan yasayı kabul etti. İsveç’in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu. İki ülkenin NATO’ya üye olabilmesi Macaristan ve Türkiye’nin onayı gerekiyor.

Finlandiya’nın üyeliğini onaylayan Türkiye’nin İsveç’e yeşil ışık yakmaması tartışma yaratıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da emeklilik isyanı: Milyonlar bugün de sokakta28 Mart 2023 Salı 15:13
  • Miçotakis, Yunanistan’da genel seçim tarihini açıkladı28 Mart 2023 Salı 14:05
  • Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna’ya gönderdi28 Mart 2023 Salı 12:49
  • Almanya’dan Rusya’ya sert tepki27 Mart 2023 Pazartesi 21:20
  • Fransa'da Macron dahil tüm memurlara uygulama yükleme yasağı27 Mart 2023 Pazartesi 20:31
  • İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı27 Mart 2023 Pazartesi 16:47
  • Almanya’da yaşam durdu: Grev başladı27 Mart 2023 Pazartesi 15:25
  • Almanya'da büyük grev: Ulaşım durma noktasına gelecek27 Mart 2023 Pazartesi 10:10
  • NATO ve AB’den Rusya’nın nükleer silah kararına tepki27 Mart 2023 Pazartesi 00:11
  • Ukrayna BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı26 Mart 2023 Pazar 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti