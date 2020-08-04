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İsveç'te çete şiddeti.. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İsveç'te çete şiddeti.. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İsveç'te çete şiddeti.. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 İsveç'in başkenti Stockholm'de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun çeteler arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalıp kendisine isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

Adı açıklanmayan çocuğun Pazar sabahı bir araba parkında beklerken çete mensupların kurşununa hedef olduğu belirtiliyor.

Bir arabadan açılan ateşte, çetenin asıl hedefinin başka bir çetenin iki üyesi olduğu ve çocuğu vuran kişinin yakalanamadığı ifade ediliyor.

Çocuğun yaşamını yitirdiği noktaya çiçekler ve mumlar bırakılırken hükümet, son yıllarda tırmanışa geçen çete şiddetini engellemekte yetersiz kalmakla suçlandı.

Adalet Bakanı Morgan Johansson, yerel TT ajansına çetelerle bağlantılı suçlara daha ağır cezalar getireceklerini söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Anders Thornberg, artan çete şiddetine son vermek için "gerekeni yapacaklarını" belirtirken muhalefet milletvekillerinden Johan Forssell, "İsveç'i daha güvenli hale getirecek" bir strateji belirlenmesi çağrısında bulundu.

İsveç'te geçen yıl çetelere karşı özel bir görev gücü oluşturulmuş, polise yeni yetkiler tanınmıştı. Ateşli silah ve uyuşturucuyla bağlantılı suçların cezası da artırılmıştı.

Polisin açıkladığı verilere göre ülkede 2020'nin ilk altı ayında 163 ateş açma olayında 20 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl kayıtlara geçen 334 ateş açma olayında 42 kişi ölmüştü.

Polis, çetelerin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğunu söylüyor.

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