  • BIST 6.106,76
  • Altın 1609.304
  • Dolar 26.0658
  • Euro 28.3355
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

İsveç’te dini kitap yakma çılgınlığı: Yeni provokasyonlar kapıda

» »
İsveç'te Türkiye dahil birçok ülkeyi ayağa kaldıran Kuran yakma provokasyonu sonrası ülkede “ifade özgürlüğü” adı altında dini kitap yakma furyası kontrolden çıktı. Kuran’ın yanı sıra İncil ve Tevrat yakmak için İsveç Polisi’ne çok sayıda başvuru yapıldı.
İsveç’te dini kitap yakma çılgınlığı: Yeni provokasyonlar kapıda

İsveç’te art arda yaşanan Kuran yakma provokasyonlarına tepkiler sürerken, ülkede Kuran'ın yanı sıra İncil ve Tevrat yakmak için emniyete yapılan başvurular tartışma yarattı.

İsveç’te yaşayan Iraklı Salwan Momika, geçen hafta mahkemenin izniyle bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Momika, uluslararası tepkilere rağmen önümüzdeki günlerde yeniden Kuran yakma eylemleri düzenleyeceğini açıklamıştı.

Ocak ayında da Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı.

Rasmus Paludan’ın eylemi de büyük tepkiye yol açmıştı.

Gelecek ay yapılacak NATO zirvesi öncesinde art arda gelen provokasyonlar, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermeyen Türkiye'de büyük tepkilere yol açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur’an-ı Kerim’i yakma diye bir özgürlük de olamaz” demişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, NATO’ya girebilmek için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç’e seslenerek “Yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç’in NATO’ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

KURAN, İNCİL VE TEVRAT YAKMAK İSTİYORLAR

İsveç basınına göre ülkede dini kitap yakmak için İsveç Emniyeti'ne en az 3 izin başvurusunda bulunuldu. Bu kişilerin Kuran, İncil ve Tevrat yakarak protesto gösterisi düzenlemek istediği belirtildi.

Basın, bir kişinin geçen haftaki eyleme yanıt olarak İsrail Büyükelçiliği önünde İncil ve Tevrat yakmak istediğini, 50'li yaşlardaki bir kadının da cami önünde Kuran yakma eylemi düzenlemek için başvurduğunu aktardı.

İsveç'te bazı kesimlerin “ifade özgürlüğü” olarak nitelediği olaylar, son dönemde “Dini kitap yazmak ifade özgürlüğüne girer mi?” tartışması yaratıyor. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı son provokasyonu kınayan bir açıklama yapmıştı.

Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin büyük tepki gösterdiği Kuran yakma eylemi sonrası BM de olayların İsveç'te dini çatışmaya ve diplomatik krizlere yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli04 Temmuz 2023 Salı 09:35
  • NATO-Rusya krizini tırmandıracak açıklama: Askeri planlar hazır…03 Temmuz 2023 Pazartesi 22:22
  • İsveç’ten Kuran açıklaması: İmajımıza zarar verir03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:58
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:14
  • AB, aşı üretim kapasitesini gelecek için rezerve etti03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:37
  • Almanya’da ilk kez aşırı sağcı AfD’li bir siyasetçi belediye başkanı seçildi03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:56
  • Fransa’da iç savaş korkusu: Aşırı sağ da sokağa çıktı03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:20
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:32
  • İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika'nın Irak'ta Şii milislerle çalıştığı ortaya çıktı03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:17
  • Scholz’dan Fransa açıklaması: Endişeyle izliyoruz02 Temmuz 2023 Pazar 21:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti