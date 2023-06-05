İsveç’te PKK ve terörist elebaşı paçavralarıyla Türkiye’yi protesto ettiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvuran İsveç’in üyeliğini engelleyen Türkiye gündemden düşmüyor…

Türkiye’yi ikna etmek için İsveç, 1 Haziran’da “yeni terör yasası”nı yürürlüğe aldı. Yeni terör yasası kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4 ile 8 yıl hapis cezası verilebilecek ve ayrıca terör örgütlerini finanse eden ve destekleyenlerin gözaltına alınması ve yargılanmasının da önü açıldı.

İsveç’in başkentinde düzenlenen etkinlikte terör örgütü paçavralarının açılması şaşkınlık yarattı.

Terör örgütü liderlerinin 20-25 yıla kadar hapis cezası alabileceği yeni yasa dün İsveç’in başkenti Stockholm’de protesto edildi.

Terör örgütü PKK’nın paçavrası ve üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin olduğu yelekler giyen yaklaşık 1000 eylemci NATO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtında sloganlar attı.