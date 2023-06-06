  • BIST 5.334,57
  • Altın 1357.554
  • Dolar 21.4937
  • Euro 23.1045
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

İsveç’ten NATO açıklaması: Tek karar mercii Türkiye

» »
İsveç Başbakanı Kristersson, NATO üyeliklerinde tek karar mercii olarak Türkiye'yi gösterdi.
İsveç’ten NATO açıklaması: Tek karar mercii Türkiye

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO’ya üyelik sürecinde “bundan sonra tek karar alması gerekenin Türkiye olduğunu” söyledi.

Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid’deki Başbakanlık Konutu Moncloa’da ikili görüşme yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. Kristersson, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in Türkiye’ye karşı yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini ifade etti. Siz şu anda Türkiye’ye ve Türk halkına, terör örgütü PKK’nın bundan sonra ülkenizde terörist propaganda eylemi yapmasına izin vermeyeceğine dair bir garanti verebilir misiniz?” şeklinde soruya şu yanıtı verdi:

“NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu sabah telefonda konuştum ve kendisine görüşlerine tamamen katıldığımı ilettim. İsveç, Türkiye ile yaptığı mutabakatın tüm şartlarını yerine getirmiştir. Yapması gerekenleri yapmıştır. Çok saygılı olduk. NATO’ya katılımla ilgili bundan sonra tek karar alması gereken Türkiye’dir, biz değiliz. Biz, Türkiye’nin terörizmden yaşadığı sorunları, İsveç toprakları dışında da karşı karşıya olduğu terörist saldırıları tamamen tanıyoruz. Diğer yandan tabii ki hiçbir hükümet, ülkesinde terörist saldırı bir daha olmayacak diye garanti veremez. Ama bu tip saldırılarda bulunanları cezalandırmak için yasal değişikleri yapıyoruz.”

Diğer yandan İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinin İsveç’in NATO’ya katılım sürecine verdiği desteği yineleyerek, “İsveç’in katılımının NATO’nun daha güçlü ve olası saldırılara karşı daha hazırlıklı olmasına yardımcı olacağını” ifade etti.

Sanchez ve Kristersson’un görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı, 2023’ün sonunda kabul edilmesi beklenen AB Göç ve Sığınma Paktı üzerindeki çalışmalar, AB’deki yeniden endüstrileşme ve yeşil enerji projeleri, yapay zeka gibi konuların da ele alındığı bildirildi. Sanchez, özellikle savaşın etkisiyle gelecek dönemin “çok daha karmaşık ve zor geçeceğini” vurguladı.

İspanya Başbakanı ayrıca, NATO Genel Sekreterliğine aday olacağı yönündeki iddiaları “net bir dille yalanladığını” söyledi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis Covid-19'a yakalandı03 Haziran 2023 Cumartesi 11:43
  • Almanya'da hükümetten memnuniyet oranında rekor düşüş03 Haziran 2023 Cumartesi 10:59
  • Polonya liderinden tartışmalı ‘Rus etkisi’ yasasında geri adım02 Haziran 2023 Cuma 22:56
  • Fransızlar yabancılara savaş açtı: Fiyatları yükseltiyorlar02 Haziran 2023 Cuma 19:47
  • İtalya’da göçmen teknesi faciasında soruşturma sürüyor02 Haziran 2023 Cuma 11:27
  • CIA Direktörü William Burns, Yunanistan’da01 Haziran 2023 Perşembe 18:10
  • Fransa’dan Ukrayna’nın NATO üyeliğine yeşil ışık01 Haziran 2023 Perşembe 16:33
  • Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos hayatını kaybetti01 Haziran 2023 Perşembe 12:24
  • NATO: Kosova’ya 700 asker daha konuşlandırıyoruz01 Haziran 2023 Perşembe 11:28
  • Yunanistan’da tersane işçilerinin grev süresi uzatıldı01 Haziran 2023 Perşembe 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti