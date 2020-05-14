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İsviçre, Komşuları Almanya, Fransa Ve Avusturya İle Sınırlarını Yeniden Açıyor

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İsviçre, Komşuları Almanya, Fransa Ve Avusturya İle Sınırlarını Yeniden Açıyor
İsviçre, Komşuları Almanya, Fransa Ve Avusturya İle Sınırlarını Yeniden Açıyor

İsviçre Federal Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak amacıyla kapattığı Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarını 15 Haziran'da yeniden açmak için prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart'ta ilan edilen OHAL'in ardından komşu ülkelerle sınırların kapatıldığı anımsatıldı.

Konsey üyesi İsviçre Adalet ve Göç Bakanı Karin Keller-Sutter'in her üç ülkenin içişleri bakanıyla görüştüğü belirtilen açıklamada, "epidemiyolojik durumun izin vermesi koşuluyla" sınırların haziran ortasında yeniden açılmasına yönelik anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19'un en çok etkilediği komşu ülke İtalya ile sınırların ne zaman açılacağına değinilmemesi ise dikkat çekti.

İsviçre Federal Hükümeti, ülkede şimdiye kadar 1870 kişinin ölümüne yol açan salgınla mücadelede alınan sert önlemlerin 3 aşamada gevşetilmesine karar vermişti.

İsviçre'de normalleşmenin ikinci aşamasında pazartesi günü mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar yeniden faaliyete geçmişti.

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