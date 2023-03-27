  • BIST 5.058,73
  • Altın 1195.765
  • Dolar 19.0908
  • Euro 20.6083
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı

» »
İsviçre, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştireceğini duyurmasının ardından "nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem" çağrısında bulundu.
İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırmayı planladığına dair haberlere dayanarak İsviçre, nükleer silahlarla ilgili tüm riskleri azaltmak için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla yapılmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, gerginlikten kaçınma çağrısı da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Putin'in bu kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da çevreciler havalimanında gösteri yaptı25 Mart 2023 Cumartesi 23:49
  • AB ile Almanya içten yanmalı motorların geleceği konusunda anlaştı25 Mart 2023 Cumartesi 23:19
  • İsviçre'den 'NATO ile yoğun iş birliği' çağrısı25 Mart 2023 Cumartesi 21:23
  • İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı25 Mart 2023 Cumartesi 19:51
  • Paris’te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi25 Mart 2023 Cumartesi 17:49
  • Avrupa’da botülizm alarmı: ‘Türkiye’ye gitmeyin’25 Mart 2023 Cumartesi 15:57
  • Ülkesinde protestoların hedefindeki Macron, Çin’e gidecek25 Mart 2023 Cumartesi 14:44
  • Fransa’da kaos büyüyor… İngiltere Kralı’nın ziyareti ertelendi24 Mart 2023 Cuma 18:59
  • Yunanistan’da 10 yılda yaklaşık 3 milyon dönüm alan yandı24 Mart 2023 Cuma 17:46
  • Fransa karıştı! 1 milyondan fazla kişi sokağa indi24 Mart 2023 Cuma 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti