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İşyeri bastı, tehdit etti, çaldı: 4 Yıl hapis yatacak!

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Lefkoşa’da meydana gelen “şiddet tehdidi, kişileri gizlice ve haksız olarak tutuklanması için kaçırmak ve soygun” suçlarından yargılanan Muhammet Kaya hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 4 yıl hapis cezası aldı.
İşyeri bastı, tehdit etti, çaldı: 4 Yıl hapis yatacak!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu soygun suçunun müebbet hapis cezası öngören, ağır ve vahim bir suç türü olduğunu kaydetti.  Barkın, sanığın işlediği soygun suçunun toplumda çok ciddi şekilde güvensizlik yaratan, endişe veren, toplum düzenini bozan ve kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendiren bir suç türü olduğunu belirtti. Sanığın mahkum olduğu “Kişileri gizlice ve haksız olarak tutuklanması için kaçırmak” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinen yargıç,  “Sanığın mahkum olduğu suç, Anayasamız tarafından güvence altına alınmış olan kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı haklarına saldırı teşkil eden, kişilerin fiziki bütünlüğünü olduğu kadar haysiyet ve onurunu da zedeleyen toplumdaki bireyler arasında ciddi endişe yaratan, toplumsal düzeni ve güvende olma hissini sarsan ve kamu menfaatine çok zarar veren ciddi ve vahim bir suç türüdür”dedi.

Yargıç, sanığın başka kişilerle birlikte bir işyerine giderek, M.K.’nin tasarrufunda bulunan toplam 950 dolar değerindeki iki cep telefonunu, kendilerine verilmemesi halinde, omuriliğine sıkacaklarını söyleyip, şiddet tehdidinde bulunduğuna değindi.  “Sanığın bir maganda gibi davranarak, toplumumuzu oldukça huzursuz eden ve yaygınlaştığını gözlemlediğimiz bir suç işlemiştir” ifadesini kullanan yargıç, sanığı, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

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