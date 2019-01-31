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İtalya'da sınır dışı edilme riski taşıyan göçmen İntihar etti

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İtalya'da insani koruma statüsünün iptali nedeniyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan Nijeryalı bir göçmen intihar etti.
İtalya'da sınır dışı edilme riski taşıyan göçmen İntihar etti

İtalya'da insani koruma statüsünün iptali nedeniyle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan Nijeryalı bir göçmen intihar etti.

25 yaşındaki Prince Jerry'nin 28 Ocak'ta Tortona kasabasında bir trenin önüne atlayarak yaşamına son verdiği açıklandı.

İntihar haberi, göçmen vakfı Migrantes'te görevli din adamı Monsenyör Giacomo Martino'nun cemaate yolladığı mesajın sosyal medyada paylaşılmasıyla duyuldu.

Monsenyör Martina mesajında, "Prince Jerry, yeni kararname ile iptal edilen insani koruma iznine sahip olamayacağını öğrendikten sonra, kendisini bir trenin altına atarak canına kıydı" dedi.

İtalyan basını, Haziran 2016'da deniz yoluyla İtalya'ya gelen Prince Jerry'nin sığınma başvurusunda bulunduğunu, bu talebinin reddedildiğini, "Salvini Kararnamesi"yle insani koruma statüsünden faydalanma şansını yitirdiğini yazdı.

Ülkede tartışmalı son güvenlik kararnamesi; aşırı sağcı ve göç karşıtı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adıyla "Salvini Kararnamesi" olarak anılıyor.

Kararname ile iptal edilen insani koruma statüsü, mülteci olarak tanınmayanların da ülkelerinde şiddet ya da açlıkla karşı karşıya kalabilecekleri gerekçesiyle sınır dışı edilmelerini önlüyordu.

"Salvini Kararnamesi" öncesi, İtalya'dan sığınma isteyenlerin yüzde 25'ine bu statünün verildiği belirtiliyor.

Salvini: Güvenlik artacak

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu düzenlemeyle ülkede "güvenliğin artacağını" iddia ediyor. Kararnameye karşı çıkanlarsa insani koruma statüsünün iptal edilmesiyle çok sayıda göçmenin "yasa dışı" duruma düşeceğini ve dolayısıyla güvenlik açısından da zararlı çıkılacağını savunuyor.

Parlamento'nun Kasım ayında onayladığı kararname, Avrupa Konseyi tarafından geçen hafta yayımlanan bir raporda eleştirilmişti.

Prince Jerry'nin intiharı üzerine de kararnameye tepkiler yeniden artmaya başladı. Göçmen haklarını savunmasıyla tanınan din adamı Peder Alex Zanotelli, Prince Jerry'nin ölümünü "devlet cinayeti" diye tanımladı ve "Salvini kararnamesi yalnızca güvenlik açığı doğurmuyor, ölümlere de neden oluyor" dedi.

Sol cephede yer alan işçi sendikası Cgil de "Bu vaka, insanlık dışı güvenlik kararnamesinin doğrudan sonucudur" diye tepki gösterdi.

(BBC)

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