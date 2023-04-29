İyileşmeyen dudak ve ağız yaraları kanser olabilir

Ağız kanseri nedir? Ağız kanseri belirtileri neler, neden olur?

Ağız kanserinin en büyük nedenlerinden biri sigara içmek ve tütün ürünleri kullanmaktır. Ayrıca aşırı alkol tüketimi, güneş ışığına aşırı maruz kalma, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de ağız kanseri riskini artırabilir. Risk faktörlerini azaltmak ve düzenli kontroller yaptırmak, ağız kanserinden korunmak için atılacak önemli adımlardır.

AĞIZ KANSERİ NEDİR?

Ağız kanseri, ağız boşluğunda ve dudaklarda başlayarak diğer ağız ve yüz yapılarına yayılabilen kötü huylu tümörlerin oluşumunu ifade eder. Ağız kanseri, dil, diş etleri, dudaklar, yanak içi, damak ve ağız tabanında meydana gelebilir.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Ağız kanserinin belirtileri şunları içerir:

Ağız, dudak veya boğazda sürekli bir ağrı veya rahatsızlık Ağız içinde veya dudaklarda beyaz veya kırmızı lekeler Ağızda iyileşmeyen yaralar Yutma veya çiğneme güçlüğü Dil veya çene hareketinde zorluk Ağız, dudak veya çene şişmesi Dişlerde gevşeme veya kayıp

Ağız kanserinin risk faktörleri arasında tütün ve alkol kullanımı, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu, güneş maruziyeti (özellikle dudak kanseri için), yaş, cinsiyet ve aile öyküsü sayılabilir.

Ağız kanserinin erken teşhisi ve tedavisi önemlidir, çünkü erken evrelerde yakalandığında tedavi şansı daha yüksektir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi bulunmaktadır. Ağız kanseri riskini azaltmak için tütün ve alkol kullanımını bırakmak, HPV aşısı almak ve düzenli diş hekimi ziyaretleriyle ağız sağlığına dikkat etmek önemlidir.

AĞIZ KANSERİ TÜRLERİ NELER?

Ağız kanseri çeşitli türlerde olabilir ve bu türler başlangıç noktasına ve hücre türüne göre sınıflandırılabilir. İşte ağız kanseri türlerinden bazıları:

Skuamöz hücreli karsinom: Ağız kanserlerinin yaklaşık %90’ını oluşturan en yaygın ağız kanseri türüdür. Bu kanser türü, ağız boşluğunun astarını oluşturan skuamöz hücrelerde başlar.

Adenokarsinom: Ağız kanserlerinin daha az yaygın bir türüdür ve tükürük bezlerinde başlar. Tükürük bezlerinin kanserli tümörleri genellikle daha agresif olma eğilimindedir.

Melanom: Nadir görülen bir ağız kanseri türüdür. Melanom, ağızda, dudaklarda veya diğer mukozal bölgelerde pigment üreten melanosit hücrelerinde başlar.

Lenfoma: Lenfoma, lenf düğümleri ve lenfatik sistemin diğer kısımlarında başlar, ancak nadiren ağız bölgesinde de görülebilir.

Sarkom: Sarkomlar, kemikler, kaslar, sinirler ve bağ dokularında başlayan nadir bir ağız kanseri türüdür. Ağızda en yaygın görülen sarkom türü, yumuşak doku sarkomu olan Kaposi sarkomudur.

Ağız kanserinin teşhisinde ve tedavisinde, kanserin türü, evresi ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınır. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hedefe yönelik terapiler bulunmaktadır.