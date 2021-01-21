İzcan BM Genel Sekreteri’ne Uluslararası Konferansı Bir An Önce Toplaması Çağrısında Bulundu

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, uluslararası konferansı bir an önce toplaması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklamasında, Kıbrıs’ın her iki yanında, konferansla ilgili gereksiz tartışmalar yaşandığını kaydeden İzzet İzcan, taraflardan, sorunun BM kararları temelinde federal çözüme ulaşması için irade ortaya koymalarını talep etti.

“İki ayrı devlet temelinde taksimi talep etmek, Kıbrıslılara yapılacak en büyük kötülüktür” iddiasında bulunan İzcan, Ankara’daki AKP hükümeti ve onun Kıbrıs’taki uzantılarının çözüm istemediğini, halkı ve dünyayı aldatmaya çalıştıklarını savundu.

İzcan, Kıbrıs Cumhuriyeti imkanlarını tepe tepe kullanan Kıbrıs Rum sağı ve şoven çevrelerin ortaya koydukları iki yüzlü politikadan vazgeçmelerini isteyerek, Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs’ın siyasi eşit ortağı olduğunu ve 1960 kuruluş antlaşmasından doğan haklarından vazgeçme niyetinde olmadığını belirtti.



“Gelecek ve kurtuluş Federal Birleşik Kıbrıs’tadır” diyen İzzet İzcan, tüm yurtseverleri kararlı bir şekilde, birlikte çalışmaya çağırdı.