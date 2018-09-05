  • BIST 92.791
  • Altın 253,528
  • Dolar 6,5919
  • Euro 7,6649
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İzinsiz Drone uçuranlar yandı!

»
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasına göre; tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilecek.
İzinsiz Drone uçuranlar yandı!

Bugün oldukça ilginç ancak bir o kadar da doğru bir karar alındı. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasına göre 11 kuruluş daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazanırken, izinsiz İHA uçuşlarına 11 bin TL para cezası kesileceği açıklandı. 

İnsansız hava araçlarının kullanımı özellikle teknolojinin gelişmesiyle günümüzde oldukça yaygın. Bu durum ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü olası kaza ve tehlikelere karşı önlemler almaya mecbur bırakıyor haliyle.

Bir vatandaşın insansız hava aracı uçurması için aracı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirmesi ve uçuş için izin alması gerekiyor. Bu kurala uymayanlar için yasal işlem başlatılıyordu ancak artık cezası daha da ağırlaştı.

İzinsiz Drone uçuranlar yandı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 11 kuruluşun daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazandığını şu sözler ile duyurdu; ‘’Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşları’nın sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı.’’ 

İnsansız hava araçlarını tecil ettirmeden kullanan için de bir açıklama yapan SHGM, ''İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.’’ açıklamalarında bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 20 yıldır "Google"lıyoruz04 Eylül 2018 Salı 21:58
  • Haber ajanslarından Google, Facebook'a "sömürü" suçlaması04 Eylül 2018 Salı 21:52
  • Renault’un yeni fiyatları sosyal medya gündeminde!04 Eylül 2018 Salı 20:51
  • İngiliz Süpürge Üreticisi Dyson'ın Elektrikli Otomobili 2021'de Yola Çıkacak04 Eylül 2018 Salı 20:49
  • iPhone XS özellikleri nasıl olacak?04 Eylül 2018 Salı 20:46
  • Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber!04 Eylül 2018 Salı 18:37
  • WhatsApp'a yeni özellik!04 Eylül 2018 Salı 13:33
  • Dört kameralı Samsung telefon geliyor!04 Eylül 2018 Salı 13:31
  • Facebook ve Instagram çöktü04 Eylül 2018 Salı 10:07
  • Apple hisseleri uçuşa geçti!03 Eylül 2018 Pazartesi 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti