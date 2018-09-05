Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasına göre; tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilecek.

Bugün oldukça ilginç ancak bir o kadar da doğru bir karar alındı. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasına göre 11 kuruluş daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazanırken, izinsiz İHA uçuşlarına 11 bin TL para cezası kesileceği açıklandı.

İnsansız hava araçlarının kullanımı özellikle teknolojinin gelişmesiyle günümüzde oldukça yaygın. Bu durum ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü olası kaza ve tehlikelere karşı önlemler almaya mecbur bırakıyor haliyle.

Bir vatandaşın insansız hava aracı uçurması için aracı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirmesi ve uçuş için izin alması gerekiyor. Bu kurala uymayanlar için yasal işlem başlatılıyordu ancak artık cezası daha da ağırlaştı.

İzinsiz Drone uçuranlar yandı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 11 kuruluşun daha İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazandığını şu sözler ile duyurdu; ‘’Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlüğümüzden İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi almaya hak kazandı. Böylece ülkemizdeki İHA Eğitim Kuruluşları’nın sayısı 25'e yükseldi. Kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866’e, İHA pilot sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı.’’

İnsansız hava araçlarını tecil ettirmeden kullanan için de bir açıklama yapan SHGM, ''İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.’’ açıklamalarında bulundu.