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Japonya ile ABD askeri tatbikat düzenledi

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Japonya ile ABD birlikleri, uzak adaları savunmayı ve işgal altındaki adaları yeniden ele geçirmeyi simüle etmek amacıyla ortak tatbikat düzenledi.
Japonya ile ABD askeri tatbikat düzenledi

The Japan Times’ın haberine göre, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, ABD Deniz Piyadeleri ile yürüttüğü “Demir Yumruk” ortak tatbikatı çerçevesinde Kagoşima ilindeki Tokunoşima Adası’na çıkarma tatbikatı düzenledi.

Güneybatı adalar zincirini savunma ve Çin’in artan deniz varlığını kontrol etme konusundaki ortak yeteneklerini doğrulamayı amaçlayan taraflar, söz konusu tatbikatı Nansei Adaları’na yakın bir bölgede yürüttü.

Uzak adaları savunmayı ve işgal altındaki bir adayı yeniden ele geçirmeyi simüle etmek için tasarlanan tatbikatta, iki ülkenin birlikleri karaya çıkmak için eş güdümlü hareket etti.

Ayrıca, askerler Kagoşima’daki Kikaijima Adası’nda paraşütle iniş tatbikatı yaptı.

Geçen ay başlayan tatbikatın 12 Mart’a kadar sürmesi planlanıyor. Japonya ve ABD birlikleri, Okinawa’daki ABD Deniz Piyadeleri Kampı’nda ortak eğitime devam edecek.

Önceki “Demir Yumruk” tatbikatlarının hepsi ABD’de gerçekleştirilmişti. 

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