Japonya olağanüstü hal ilan etti, 1 trilyon dolarlık paket hazırlandı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni corona virüsü enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan etti.

Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44’ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs’a kadar olağanüstü hal ilan ederek insanları evde kalmaya zorlamaları ve işletmeleri kapalı tutabilmeleri için yetkililere daha fazla güç vermiş oldu.

Abe, televizyondaki açıklamasında şöyle dedi: “Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz.”

Abe, ayrıca ekonomik şoku hafifletmek için dünyadaki en büyük paketlerden biri olarak nitelediği bir destek paketi açıkladı.

Abe kabinesi pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20’sine denk gelen 108 trilyon yen (990 milyar dolar/6 trilyon 670 milyar lira) değerinde büyük destek paketini onayladı.

Japonya’nın yaptığı doğrudan mali harcamalar toplam 39.5 trilyon yen (2.45 trilyon lira) tutarken bu ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geliyor. Bu miktar, 2008 yılındaki krizde Japonya’nın yaptığı harcamaların iki katına denk düşüyor.

Tokyo’da corona virüsü enfeksiyonları geçen hafta iki kattan fazla artışla 1200’e yaklaştı. Bu rakam ülkedeki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ülke çapında ise vaka sayısı 4 bini aşarken, ölü sayısı 93 oldu.

Ülkeler büyük paketler açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, salgınının yarattığı ekonomik bunalımın atlatılmasının yıllar alabileceğini belirtirken, pek çok ülke iş verenleri ve çalışanları korumak için kapsamlı paketler hazırladı.

ABD 2 trilyon dolarla tarihinin en büyük destek paketini açıklarken, Britanya’da hükümet ilk defa vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adımlar attı.

Öte yandan, Türkiye’nin açıkladığı 100 milyar lira (yaklaşık 15 milyar dolar) büyüklüğündeki paket ise ‘corona’nın yaratacağı gelir kaybından en çok etkilenecek kesim olan çalışanlardan çok şirketlere yönelik olmasıyla eleştirilmiş, ekonomi için de yetersiz bulunmuştu.