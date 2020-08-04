  • BIST 1.127
  • Altın 441,086
  • Dolar 6,9332
  • Euro 8,1798
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

» »
Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü
Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

Japonya'da dün itibarıyla 40 bin 929 kişiye bulaşarak bin 31 kişinin ölümüne neden olan corona virüs, ülkede ilk kez evcil hayvanlarda görüldü. İki köpeğe uygulanan Covid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Corona virüsten enfekte olan kişilerin evcil hayvanlarına geçici bakım hizmeti bir sigorta şirketi, köpeklerin Temmuz sonunda Tokyo'daki 2 evden emanet alındığını duyurdu.

Covid-19 bulaşan sahipleri izolasyon altındayken firmanın geçici olarak bakımını üstlendiği köpeklere yapılan testte pozitif sonuca ulaşıldığı öğrenilirken, köpeklerin hiçbir semptom göstermediği ve birinin test sonucunun kısa sürede negatife döndüğü bildirildi.

"EMİN OLMAK ZOR"
Şirket yetkilileri ise virüsün hayvanlara gerçekten bulaşıp bulaşmadığını söylemek için hala erken olduğuna dikkat çekti. Virüsün köpeklerin yalnızca ağzına temas etmiş olabileceği ve durumun polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde pozitif sonuca neden olmuş olabileceği ihtimaline dikkat çeken yetkililer, kesin tanı için yapılacak antikor testlerinin gerekliliğini vurguladı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsanlar koronayı kedi ve köpeklere bulaştırıyor03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:43
  • BBC: Ölümler açıklanandan 3 kat daha fazla03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:39
  • Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 70 Bine Dayandı03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:09
  • Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 856 Bini Geçti03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:30
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 541, Hindistan'da 771 Kişi Öldü03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:21
  • Çin'de 43, Güney Kore'de 23 Yeni Kovid-19 Vakası Kaydedildi03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:20
  • Kovid-19 Nedeniyle Melbourne’da Sıkı Yasaklar Geldi03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:16
  • Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:05
  • BBC: Ölümler açıklanandan 3 kat daha fazla03 Ağustos 2020 Pazartesi 11:29
  • ABD'li İlaç Devi Johnson&Johnson Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Başladı03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti