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Japonya'da internet hızı rekoru kırıldı: Netflix’in arşivi 1 saniyede 30 kez indirilebiliyor

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Japonya’daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) ile Sumitomo Electric Industries araştırmacıları, dünyanın en hızlı internet bağlantısını kurarak 1.02 petabit/saniyelik veri aktarım hızına ulaştı.
Japonya'da internet hızı rekoru kırıldı: Netflix’in arşivi 1 saniyede 30 kez indirilebiliyor

Yeni teknoloji, standart 0.125 mm çapındaki kaplamaya sahip 19 çekirdekli özel bir optik fiberle sağlandı. Bu da mevcut altyapıyla uyumlu olmasını sağlarken, Kasım 2024 itibarıyla Japonya'nın toplam sabit genişbant internet trafiğinin 26 katı kadar veri aktarımını mümkün kıldı.

1.02 petabit/saniye hızı, saniyede bir milyondan fazla gigabayt veri iletimine denk geliyor. Bu sayede, Netflix’in tüm içerik arşivi 1 saniyede tam 30 kez indirilebiliyor.

Bu gelişme, optik fiber iletişim teknolojisinde çığır açan bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Dünya üzerinde ilk kez, standart optik fiber kullanılarak 1.000 kilometreden uzun mesafede petabit seviyesinde başarılı veri aktarımı sağlanmış oldu.

Uzmanlar bu başarıyı, kıtalararası veri transferi ihtiyacına çözüm sunabilecek yeni nesil bir altyapının temeli olarak görüyor.

Bu atılım, 5G sonrası iletişim sistemlerine geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve dijitalleşen dünyada yüksek hızlı veri iletiminin geleceğini şekillendirebilir.

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