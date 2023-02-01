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Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı: Avukatıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmiş

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 52 yaşındaki oğlu Hunter Biden hakkındaki iddialara yenileri eklendi.
Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı: Avukatıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girmiş

Bir süredir uyuşturucu sorunu olduğu bilinen ve ABD medyasında sık sık gündem olan ABD Başkanı Joe Biden’ın 52 yaşındaki oğlu Hunter Biden hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı…

Biden’ın dizüstü bilgisayarının ortaya çıkmasından sonra seks skandalları ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili detayların ortaya çıktığı Biden hakkında yeni iddialar ve bilgiler geldi.

“45 BİN DOLAR GÖNDERDİ” İDDİASI

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde 52 yaşındaki Biden’ın yanında çalışan avukatlarla uzun bir süre boyunca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Gazeteye konuşan ve ismini açıklamak istemeyen kadın, 2018 ve 2019 yıllarında birkaç ay boyunca asli görevinin yanında ikilinin sık sık cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Kendisi gibi en az dört kadının da benzer durumlar yaşadığı belirtilirken çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüntülerin dizüstü bilgisayarında saklı olduğu da belirtildi. Avukatın çalıştığı şirketten normal maaşını almasının yanı sıra Haziran ortasından 2018’in Ekim ayına kadar yaklaşık 45 bin dolarlık paralar aldığı da banka hesaplarında ortaya çıktı. Bu paraların kaynağı bilinmezken ABD medyası Hunter Biden’ın para gönderdiğini iddia etti.

“İKİMİZ DE ÇIPLAK OLMALIYIZ”

Fakat 2019’un başında bu kadının Hunter Biden’a bir mesaj atarak son ödemenin gelmediğini ve yeniden para göndermesini istediği de belirtildi. Biden’ın da belli aralıklarla para gönderdiği kayıtlara geçerken yazışmalarda ise 9 Mart’ta Hunter Biden’ın 500 dolar göndererek, “Eğer biz videolu görüşme yaparsak tek kuralımız sadece cinsel ilişki konuşmak olacak ve ikimiz de çıplak olmalıyız ve diğer kişinin istediğini yapmalıyız” dediği de ortaya çıktı.

Biden’ın mesajlarında, “Senin saçlarına ve her şeyine bayılıyorum. Bana kendini tatmin ederken göster” dediği görülürken, “Bir yarışma yapalım ve kim daha önce kendini tatmin ederse o kazanır. Sen kazanırsan 100 dolar alırsın, ben kazanırsam da herkes kazanır” yorumunu yapmış.

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