  • BIST 100.649
  • Altın 283,965
  • Dolar 5,8524
  • Euro 6,4243
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Johnson & Johnson, 'Üzerinde uyarı olmayan ilaçlar memelerimi büyüttü' diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

» »
Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson, aldığı anti-psikotik ilaçların memelerini büyüttüğü ve ilacın üzerinde bu konuda bir uyarının yer almadığını söyleyerek dava açan bir kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
Johnson & Johnson, 'Üzerinde uyarı olmayan ilaçlar memelerimi büyüttü' diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, şirketin iştiraki Janssen tarafından üretilen Risperdal adlı ilacı kullanan 26 yaşındaki Nicholas Murray'i haklı buldu. Kararın aynı gerekçeyle eyalette şirkete dava açan binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor.

Murray'nin avukatları, Janssen'in Risperdal'ı pazarlarken "kârı, hastaların sağlığından önde tuttuğunu" savundu.

Şirket temyize gidecek

Johnson & Johnson, "muazzam derecede orantısız" dediği kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Amerikan ilaç devi vajina ameliyatlarında kullanılan ağlar (mesh) ve asbestli olduğu öne sürülen bebek pudraları nedeniyle de davalarla karşı karşıya.

Şirket yetkilileri, kararın temyizde bozulacağından emin olduklarını, mahkemenin avukatların ilacın etiketiyle ilgili "ana kanıtlarını" göstermesine izin vermediğini savundu.

2015'te Murray, şirketin ilacın riskleri konusunda kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle 1,75 milyon dolar tazminata hak kazanmış, temyiz mahkemesi geçen yıl tazminat miktarını 680 bin dolara indirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Kadının Enfeksiyon Kapan Gözünden Canlı Arılar Çıkarıldı04 Ekim 2019 Cuma 20:32
  • Hipermetrop Nedir, Nasıl Oluşur ve Tedavisi Nasıl Yapılır?04 Ekim 2019 Cuma 20:30
  • 2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir04 Ekim 2019 Cuma 20:07
  • ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı bini geçti04 Ekim 2019 Cuma 20:06
  • 'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'04 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • “Eylea” ve “Lucentis” isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerektiği açıklandı04 Ekim 2019 Cuma 10:18
  • 'Çocuklukta süt tüketimi metabolik sendromdan koruyor'02 Ekim 2019 Çarşamba 13:17
  • Kırmızı et aslında kalbe zarar vermiyor olabilir02 Ekim 2019 Çarşamba 10:59
  • Meme kanserine iğne biyopsisi ile ağrısız teşhis02 Ekim 2019 Çarşamba 09:38
  • "Çiğnemeden sarımsak yut" tavsiyesine uyan adam canından oluyordu: Bu bir ders olmalı01 Ekim 2019 Salı 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti