Johnson & Johnson, 'Üzerinde uyarı olmayan ilaçlar memelerimi büyüttü' diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, şirketin iştiraki Janssen tarafından üretilen Risperdal adlı ilacı kullanan 26 yaşındaki Nicholas Murray'i haklı buldu. Kararın aynı gerekçeyle eyalette şirkete dava açan binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor.
Murray'nin avukatları, Janssen'in Risperdal'ı pazarlarken "kârı, hastaların sağlığından önde tuttuğunu" savundu.
Şirket temyize gidecek
Johnson & Johnson, "muazzam derecede orantısız" dediği kararı temyize götüreceğini açıkladı.
Amerikan ilaç devi vajina ameliyatlarında kullanılan ağlar (mesh) ve asbestli olduğu öne sürülen bebek pudraları nedeniyle de davalarla karşı karşıya.
Şirket yetkilileri, kararın temyizde bozulacağından emin olduklarını, mahkemenin avukatların ilacın etiketiyle ilgili "ana kanıtlarını" göstermesine izin vermediğini savundu.
2015'te Murray, şirketin ilacın riskleri konusunda kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle 1,75 milyon dolar tazminata hak kazanmış, temyiz mahkemesi geçen yıl tazminat miktarını 680 bin dolara indirmişti.
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