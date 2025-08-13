Joker’de büyük ikramiye, art arda devrederek 26,5 milyon Euroya ulaştı

Güney Kıbrıs’ta OPAP tarafından düzenlenen “Joker” şans oyununda büyük ikramiye rekorunu tazeledi. 5 Ağustos’ta yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca, ödül tutarı 22 milyon euroya ulaşmış ve tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ancak dünkü çekilişte de 5+1 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 26,5 milyon Euroya çıkarak rekorunu yeniledi. Çekilişte dört kazanan bilet belirlendi ve her biri 100 bin euro ödül kazandı.

“Joker”, oyuncuların 1 ile 45 arasında beş sayı ve 1 ile 20 arasında bir ek “joker numarası” seçtiği, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da oldukça popüler bir şans oyunudur.