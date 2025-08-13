Joker’de büyük ikramiye, art arda devrederek 26,5 milyon Euroya ulaştı

  • BIST 10982.75
Güney Kıbrıs'ta OPAP tarafından düzenlenen şans oyunu Joker’de büyük ikramiye, art arda devrederek 26,5 milyon Euroya ulaşarak rekor tazeledi.
Güney Kıbrıs’ta OPAP tarafından düzenlenen “Joker” şans oyununda büyük ikramiye rekorunu tazeledi. 5 Ağustos’ta yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca, ödül tutarı 22 milyon euroya ulaşmış ve tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ancak dünkü çekilişte de 5+1 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 26,5 milyon Euroya çıkarak rekorunu yeniledi. Çekilişte dört kazanan bilet belirlendi ve her biri 100 bin euro ödül kazandı. 

“Joker”, oyuncuların 1 ile 45 arasında beş sayı ve 1 ile 20 arasında bir ek “joker numarası” seçtiği, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da oldukça popüler bir şans oyunudur.

