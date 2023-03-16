JPMorgan: Fed, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar likidite sağlayacak

JPMorgan Chase analistleri, Fed'in uygulamaya koyduğu acil kredi programının ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte ederek likidite krizini hafifletebileceğini belirtti.

ABD'de geçen hafta sonundan bu yana bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, piyasalardaki endişeleri artırırken analistler Fed’in bankalara nakit sağlayabileceğini belirtti.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan’a göre, ABD Merkez Bankası (Fed) acil durum kredi programı, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar kadar fon enjekte edebilir ve likidite sıkışıklığını azaltabilir.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki stratejistler çarşamba günü banka müşterileri için hazırladıkları bir notta, “Fed’in Banka Dönemsel Fonlama Programı’nın kullanımının büyük olması muhtemel” ifadelerine yer verildi. En büyük bankaların programdan yararlanma olasılığının düşük olduğu belirtilirken bu programın maksimim kullanımının 2 trilyon dolara yakın olacağı öngörüldü.

EN BÜYÜK REZERV BÜYÜK BANKALARDA

Ekonomistler, Banka Dönemsel Fonlama Programı’nın, rezerv kıtlığını azaltmak ve geçen yıl meydana gelen sıkılaştırmayı tersine çevirmek için bankacılık sistemine yeterli rezervi enjekte etmesi gerektiğini yazdı.

JPMorgan stratejistleri, ABD bankacılık sisteminde hala 3 trilyon dolarlık rezerv olmasına rağmen bunun önemli bir kısmının en büyük bankalar tarafından tutulduğunu yazdı. Analistler, daha sıkı likiditenin Fed’in niceliksel sıkılaştırmasından kaynaklandığını söyledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ PANİKTE

Kaliforniya merkezli SVB ve New York merkezli Signature Bank'ın iflasının yanı sıra çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklaması sonrası bankacılık sektöründe yaşananların temel nedenlerinden biri olarak Fed'in faiz artışları gösterildi.

SVB ve Signature Bank'ın iflası, paniğin finansal sisteme yayılmasını önlemek için bankacılık düzenleyicilerini harekete geçirdi. ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), söz konusu iflasların ardından mevduatların korunmasına ilişkin kararlar aldı ve iflas eden bankaların müşterilerinin paralarının tamamının ödeneceği bildirildi.