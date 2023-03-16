  • BIST 5.191,50
  • Altın 1172.381
  • Dolar 18.9814
  • Euro 20.1672
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

JPMorgan: Fed, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar likidite sağlayacak

» »
JPMorgan Chase analistleri, Fed'in uygulamaya koyduğu acil kredi programının ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolara varan fon enjekte ederek likidite krizini hafifletebileceğini belirtti.
JPMorgan: Fed, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar likidite sağlayacak

ABD'de geçen hafta sonundan bu yana bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, piyasalardaki endişeleri artırırken analistler Fed’in bankalara nakit sağlayabileceğini belirtti.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan’a göre, ABD Merkez Bankası (Fed) acil durum kredi programı, ABD bankacılık sistemine 2 trilyon dolar kadar fon enjekte edebilir ve likidite sıkışıklığını azaltabilir.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki stratejistler çarşamba günü banka müşterileri için hazırladıkları bir notta, “Fed’in Banka Dönemsel Fonlama Programı’nın kullanımının büyük olması muhtemel” ifadelerine yer verildi. En büyük bankaların programdan yararlanma olasılığının düşük olduğu belirtilirken bu programın maksimim kullanımının 2 trilyon dolara yakın olacağı öngörüldü.

EN BÜYÜK REZERV BÜYÜK BANKALARDA

Ekonomistler, Banka Dönemsel Fonlama Programı’nın, rezerv kıtlığını azaltmak ve geçen yıl meydana gelen sıkılaştırmayı tersine çevirmek için bankacılık sistemine yeterli rezervi enjekte etmesi gerektiğini yazdı.

JPMorgan stratejistleri, ABD bankacılık sisteminde hala 3 trilyon dolarlık rezerv olmasına rağmen bunun önemli bir kısmının en büyük bankalar tarafından tutulduğunu yazdı. Analistler, daha sıkı likiditenin Fed’in niceliksel sıkılaştırmasından kaynaklandığını söyledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ PANİKTE

Kaliforniya merkezli SVB ve New York merkezli Signature Bank'ın iflasının yanı sıra çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklaması sonrası bankacılık sektöründe yaşananların temel nedenlerinden biri olarak Fed'in faiz artışları gösterildi.

SVB ve Signature Bank'ın iflası, paniğin finansal sisteme yayılmasını önlemek için bankacılık düzenleyicilerini harekete geçirdi. ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), söz konusu iflasların ardından mevduatların korunmasına ilişkin kararlar aldı ve iflas eden bankaların müşterilerinin paralarının tamamının ödeneceği bildirildi.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den terör örgütlerine üst düzey ziyaret12 Mart 2023 Pazar 15:31
  • ABD’de yaz-kış saati uygulaması tekrar tartışmaya açıldı11 Mart 2023 Cumartesi 16:15
  • ABD’de işten çıkarmalar rekora koşuyor09 Mart 2023 Perşembe 21:36
  • ABD’de kızamık alarmı09 Mart 2023 Perşembe 15:45
  • ABD’de kuş gribine karşı tavukları aşılama planı07 Mart 2023 Salı 10:33
  • Japonya ile ABD askeri tatbikat düzenledi06 Mart 2023 Pazartesi 14:39
  • Trump: Rusya-Ukrayna savaşını çözmek bir günden fazla sürmeyecek05 Mart 2023 Pazar 19:44
  • ABD’li yazar Marianne Williamson, adaylığını resmen açıkladı05 Mart 2023 Pazar 16:05
  • ABD’de kötü hava koşulları 10 can aldı04 Mart 2023 Cumartesi 22:25
  • Haley: ABD'den nefret eden ülkelere para vermeyi bırakacağız04 Mart 2023 Cumartesi 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti