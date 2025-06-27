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Kablo hırsızları teminatla serbest...

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Alayköy’de meydana gelen “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar S.T, H.T, A.T ve H.T Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Kablo hırsızları teminatla serbest...

Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23-24.06.2025 tarihleri 17:00-15:00 saatleri arasında Alayköy’de Güzelyurt’tan sakın zanlıların yönetimlerinde bulunan YQ 588 plakalı araç ile işletmeciliğini Esentepe’de sakin T. G.’nin (E-40) yapmakta olduğu Huzur sokak No:12 adresindeki geri dönüşüm fabrikasının telin altında muhafaza edilen  100 bin TL değerinde 20 metre uzunluğundaki 150’lik yeraltı kablosunu çaldıklarını söyledi. Özdiken, sirkat edilen kablonun zanlıların kullanmakta oldukları YQ 588 plakalı araçta bulunarak,  emare olarak alındığını ve   zanlıların Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandıklarını kaydetti.  Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde zanlıların ifadelerinde telleri kesmek için kullandıkları demir bıçkıyı Alayköy civarında ağaçların altına sakladıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, söz konusu yerde yapılan aramada demir bıçkının akasya ağacının altında bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise maddi durumlarının iyi olmadığını, ailelerini geçindirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.  Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için birer kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

 

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