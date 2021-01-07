  • BIST 1.514
  • Altın 452,330
  • Dolar 7,3357
  • Euro 9,0020
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Kaçaklar ihraç edilecek

» »
Lefkoşa’da kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Kaçaklar ihraç edilecek

 Lefkoşa’da kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlılar Alpha Mutara ve Nyasha Liberty Zanamwe'nin İkamet İzinsiz KKTC'de ikamet etme suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Lefkoşa'da sakin Alpha MUTARA ve Nyasha Liberty Zanamwe'nin pasaportlarında yapılan kontrolde zanlı Mutara 30 Eylül 2016 tarihinden, zanlı Zanamwe’nin ise 16 Mart 2017 tarihinden itibaren KKTC'de İkamet İzinsiz oldukları tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlılar ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Öğrenci Biriminden yapılan sorgulamada zanlıların KKTC'de yasal bir statüde bulunmadıklarının teyidi yapıldığını ve ihraç işlemlerinin başladığını belirterek ilk etapta 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların tahkikat maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendini odaya kitleyip kapıya ve duvarlara ateş etti!07 Ocak 2021 Perşembe 16:45
  • Soygun zanlılarına 45 gün tutukluluk07 Ocak 2021 Perşembe 16:40
  • Araca saldırdılar darp edip soygun yaptılar!07 Ocak 2021 Perşembe 16:35
  • Kaçaklar ihraç edilecek07 Ocak 2021 Perşembe 16:30
  • Erhürman: Züccaciye dükkanına giren fil, demokrasi camını kırıp döküyor07 Ocak 2021 Perşembe 16:27
  • Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı’ndan Yararlanmaya hak kazananlar belirlendi07 Ocak 2021 Perşembe 16:15
  • HÜR-İŞ Eylemi yasaklandı!07 Ocak 2021 Perşembe 15:58
  • Elektrikler 6 saat kesilecek!07 Ocak 2021 Perşembe 15:52
  • Bütçe Komitesi Başkanlığına Atun’un Seçildiği Bilgiye Getirildi07 Ocak 2021 Perşembe 15:25
  • Özkıraç'tan Arıklı'ya:Kabul edilemez!07 Ocak 2021 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti