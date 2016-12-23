 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALibya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

Kaçırılan uçakla ilgili önemli gelişme!

» »
Kaçırılan uçakla ilgili önemli gelişme!
Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve kaçırılmasının ardından Malta'ya indirilen uçakta reehin tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmaya başlandığı bildirildi.

118 kişinin bulunduğu uçakta bir bebek, 28 kadın, 82 de erkek yolcu bulunuyor.

118 kişilik Libya uçağı kaçırılarak Malta'ya indirildi. 2 saldırgan uçağı patlatmakla tehdit ediyor. Malta'ya inen uçağın güvenlik güçlerince etrafı kuşatıldı. Maltalı yetkililerle korsanlar arasındaki pazarlığın sürdüğü ifade ediliyor. 

Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanı'na iniş yaptı. Uçağın Sebha kentinden Trablus'a giderken kaçırıldığı bilirtiliyor. Reuters, uçağın kaçırıldıktan sonra ilk olarak Malta'ya yöneldiği, ardından Trablus'a döndüğü ve daha sonra rotasını yeniden Malta'ya çevirdiği bilgisini geçti. 

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da kaçırılma durumu ile ilgili Libya'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi. Malta basınına göre saldırganlar Kaddefi yanlısı.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan DHA Muhabiri Tolga Özbek, kaçırılan uçakla ilgili şu bilgileri paylaştı: "2 kişi üzerlerinde bomba olduğunu söylüyor ve pilotlar uçağı Malta'ya indiriyor. Malta ilginç bir nokta.1985 yılındakaçırılan bir uçak da Malta'ya indirilmişti ve pazarlıklar 2 gün sürmüştü. Bu tip durumlarda uçak apronda hava trafiğini etkilemeyecek bir noktaya çekiliyor. Güvenlik güçleri korsanlarla pazarlığa oturuluyor. Uzun bir süreç bizi bekliyor olabilir."

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Moskova'da patlama!22 Aralık 2016 Perşembe 13:27
  • Türkiye, Rusya ve İran Suriye barışı için garantör olacak20 Aralık 2016 Salı 20:13
  • Rusya'da banyo losyonu içen 8 kişi öldü19 Aralık 2016 Pazartesi 10:00
  • Rusya-Türkiye-İran arasında üçlü Suriye zirvesi18 Aralık 2016 Pazar 11:06
  • IŞİD nedir?15 Aralık 2016 Perşembe 16:54
  • Rus askerler Halep'te son militanların tahliyesine hazırlanıyor ( CANLI YAYIN)15 Aralık 2016 Perşembe 11:05
  • Halep'te konvoya saldırı15 Aralık 2016 Perşembe 10:15
  • Halep'te ateşkes için karar verildi!14 Aralık 2016 Çarşamba 00:21
  • BM'den Halep'te katliam endişesi13 Aralık 2016 Salı 09:02
  • Esad yanlılarından Halep'te kanlı zafer!13 Aralık 2016 Salı 07:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti