Kaçırılan uçakla ilgili önemli gelişme!

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve kaçırılmasının ardından Malta'ya indirilen uçakta reehin tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmaya başlandığı bildirildi.

118 kişinin bulunduğu uçakta bir bebek, 28 kadın, 82 de erkek yolcu bulunuyor.

118 kişilik Libya uçağı kaçırılarak Malta'ya indirildi. 2 saldırgan uçağı patlatmakla tehdit ediyor. Malta'ya inen uçağın güvenlik güçlerince etrafı kuşatıldı. Maltalı yetkililerle korsanlar arasındaki pazarlığın sürdüğü ifade ediliyor.

Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanı'na iniş yaptı. Uçağın Sebha kentinden Trablus'a giderken kaçırıldığı bilirtiliyor. Reuters, uçağın kaçırıldıktan sonra ilk olarak Malta'ya yöneldiği, ardından Trablus'a döndüğü ve daha sonra rotasını yeniden Malta'ya çevirdiği bilgisini geçti.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter'da kaçırılma durumu ile ilgili Libya'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Muscat, güvenlik görevlileri ve ambulansların hazır beklediğini ekledi. Malta basınına göre saldırganlar Kaddefi yanlısı.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan DHA Muhabiri Tolga Özbek, kaçırılan uçakla ilgili şu bilgileri paylaştı: "2 kişi üzerlerinde bomba olduğunu söylüyor ve pilotlar uçağı Malta'ya indiriyor. Malta ilginç bir nokta.1985 yılındakaçırılan bir uçak da Malta'ya indirilmişti ve pazarlıklar 2 gün sürmüştü. Bu tip durumlarda uçak apronda hava trafiğini etkilemeyecek bir noktaya çekiliyor. Güvenlik güçleri korsanlarla pazarlığa oturuluyor. Uzun bir süreç bizi bekliyor olabilir."