  • BIST 95.573
  • Altın 261,402
  • Dolar 5,7720
  • Euro 6,5609
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kadın Fotoğraflarını Tek Tıkla Çıplak Hale Getiren Tehlikeli Uygulama

»
Ortaya çıkan yeni bir uygulama, herhangi bir kadının üzerindeki kıyafetleri sinir ağları kullanarak çıkartıyor ve fotoğraftaki kadını tamamen çıplak hale getiriyor.
Kadın Fotoğraflarını Tek Tıkla Çıplak Hale Getiren Tehlikeli Uygulama

Bir programcı tarafından sinir ağlarını kullanarak oluşturulan bir uygulama, bir kadın fotoğrafındaki kıyafetleri çıkartarak gerçekçi bir çıplak fotoğraf oluşturuyor.

DeepNude isimli yazılım, üzerinde kıyafet bulunan bir fotoğrafın üzerinde bulunan kıyafetleri çıkartıyor. Kıyafetleri çıkartarak yerine müstehcen bölgeleri ekleyen uygulama yalnızca kadınlar üzerinde çalışıyor. Yazılım erkekler üzerinde denendiği zaman da aynı işlem uygulanıyor. Yazılımın fazlasıyla başarılı bir şekilde çalıştığı aktarılsa da en iyi sonuçların genellikle (daha çok derinin görülebildiği) daha açık kıyafetlerde alındığı da belirtildi.

Karşı tarafın rızasını hiçe sayarak çıplak fotoğraflar oluşturan yazılım, birçok kişi tarafından ciddi eleştirilerin hedefi haline geldi. Badass isimli intikam pornosu (İngilizcede 'revenge porn' olarak bilinen tabir, belirli bir kişinin çıplak fotoğraflarını, kişinin zarar görmesi amacıyla paylaşma eylemine verilen isimdir) aktivisti organizasyonun kurucusu ve CEO'su Katelyn Bowden, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu (yazılım) tam anlamıyla korkunç. Artık herkes, çıplak fotoğrafları olmasa dahi kendisini intikam pornosunun bir kurbanı olarak bulabilir. Bu teknoloji halka açılmamalı."

Uygulamanın ücretsiz sürümünde çıplak fotoğraflardaki cinsel bölgeler bir filigran ile kapatılmış durumda. 50 dolar ödeyerek uygulamanın tam sürümünü alan kişiler, tamamen çıplak fotoğrafları görebiliyor ancak fotoğrafın sol üst köşesinde 'FAKE' (sahte) yazan bir damga beliriyor. Tabii ki bu damgayı kesmenin ya da Photoshop ile kaldırmanın çok da zor olmadığını belirtmekte fayda var.

Şu an için yalnızca kadınlar üzerinde çalışan programın yazılımcısı, Vice'a yaptığı konuşmada kadınların çıplak fotoğraflarını internet üzerinde bulmanın daha kolay olması sebebiyle programın yalnızca kadınlar üzerinde çalıştığını belirtti. Alberto takma adını kullanan yazılımcı, yakın zamanda aynı uygulamayı erkekler üzerinde de denemek istediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçek mi değil mi anlaşılamıyor! Zuckerberg’in videosu ortalığı karıştırdı (video)14 Haziran 2019 Cuma 22:15
  • "10 yıl sonra müzik dinlenilmeyecek"14 Haziran 2019 Cuma 22:00
  • Google'dan Chrome'da Reklam Engelleyici Kullananları Rahatlatan Açıklama13 Haziran 2019 Perşembe 21:30
  • Akıllı Telefonları Kullanmayınca Kapatmanın Bir Faydası Var mı?13 Haziran 2019 Perşembe 20:30
  • Facebook, ‘Stalk’ Yapanların Maskesini Düşürecek Yeni Özelliğini Ekledi10 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
  • Henüz Başlamayan E3'ün Yıldızı Şimdiden Keanu Reeves Oldu10 Haziran 2019 Pazartesi 21:00
  • Google Haritalar Artık Doğal Afetler İçin Uyarıda Bulunacak10 Haziran 2019 Pazartesi 19:00
  • Mikroskobun Öğrenince Çok Şaşıracağınız İcat Edilme Nedeni08 Haziran 2019 Cumartesi 23:00
  • Teknoloji devleri mercek altına alınıyor07 Haziran 2019 Cuma 23:59
  • Huawei’nin akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi04 Haziran 2019 Salı 21:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti