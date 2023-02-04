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Kadınlara kanser uyarısı: Fallop tüplerinizi aldırın

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4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bilim insanlarından kadınlara yönelik çok dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kadınlara kanser uyarısı: Fallop tüplerinizi aldırın

Uluslararası Yumurtalık Kanseri Araştırma Birliği, çocuk sahibi olmayı düşünmeyen kadınlara kanserden korunmak için fallop tüplerini aldırma çağrısı yaptı.

Yumurtalık kanserine karşı önlem olarak fallop tüplerini aldırmanın faydalı olacağını kaydeden bilim insanları, doğum kontrolü için de uygulanan bu yöntemin kanser riskini azaltmada çok etkili olduğunu kaydetti. Yumurtalık Kanseri Araştırma Birliği'nden yapılan açıklamada, “Fallop tüpleri birçok ciddi kanserin çıkış noktası olduğu için bu tüpleri aldırmak kanseri riskini önemli ölçüde düşürür” denildi.

Fallop tüpleri, spermin yumurtalıklarından rahme geçerek döllenmesini sağlıyor. Tüplerin çıkarılması ameliyatı bir diğer ifadeyle salpenjektomi, son yıllarda giderek yaygınlaşan ancak pahalı bir operasyon.

Yapılan araştırmalar diğer kanser türlerinin aksine yumurtalık kanserinde erken teşhisin tedavide o kadar da işe yaramadığını göstermişti.

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