  • BIST 4.997,63
  • Altın 1133.754
  • Dolar 18.8163
  • Euro 20.4359
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Kadınlarda menopoz sonrası felç geçirme riski

» »
Yapılan bir araştırmaya göre, erken menopoza giren veya hormon replasman tedavisi görmeyen kadınların felç geçirme riski daha yüksek çıktı.
Kadınlarda menopoz sonrası felç geçirme riski

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, daha uzun süre adet gören ve doğum kontrol hapı veya kadınlık hormonlarını tekrar yükleyen hormon replasman tedavisi (HRT) kullananlar, 60’lı yaşların ortalarında daha az inme geçirdi.

Araştırmacılar, ortalama yaşları 58 olan yaklaşık 123.000 menopoz sürecini atlatmış kadından alınan verileri kullandı. Daha sonra sağlık sigortası ve hastalık kayıt verileriyle on yıl içinde 15.139 katılımcının felç geçirdiği belirlendi.

Katılımcılar, adet sürelerine (ilk adet görmeden menopoza kadar geçen yıl sayısı) göre belirlenen gruplara ayrıldılar.

ÖSTROJEN SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE RİSK AZALIYOR

Araştırmacılar yaş, sigara içme, fiziksel aktivite ve yüksek tansiyon gibi inme riskini etkileyebilecek diğer faktörleri incelediklerinde, adet süresi en uzun gruptaki katılımcıların inme riskinin yüzde 5 daha düşük olduğunu buldular. 

Neurology dergisinde yayınlanan bulgulara göre, beyin kanaması riski, adet süresi en kısa grupla kıyaslandığında yüzde 13’e yükseldi.

Çinli araştırmacılar ayrıca doğum sayısı ve doğum kontrol hapları kullanımı gibi östrojen seviyelerini etkileyen diğer faktörleri de incelediler. Daha yüksek östrojen seviyelerinde her türlü inme riskinin daha düşük olduğunu buldular.

Araştırmanın başındaki isim Peige Song, “Bu bulgular, inmeyi engellemek için düzenli taramaların yapılmasına yardımcı olabilir.” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omicron’un alt varyantı Orthrus, corona aşısına dirençli çıktı02 Şubat 2023 Perşembe 12:00
  • Soğuk hava kalbi nasıl etkiliyor?02 Şubat 2023 Perşembe 11:07
  • Gebelikte dikkat çeken uyarı: Erken doğum riskini artırıyor01 Şubat 2023 Çarşamba 23:59
  • İşlenmiş gıdalardaki tehlike… Kanser riski taşıyor ama yüzde 44’ü bağımlı01 Şubat 2023 Çarşamba 22:38
  • Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı01 Şubat 2023 Çarşamba 22:15
  • Uzman açıkladı: Bu yiyecekleri birlikte tüketmek faydalı01 Şubat 2023 Çarşamba 18:49
  • Böbrek taşı doğal yoldan nasıl düşürülür?01 Şubat 2023 Çarşamba 12:19
  • Sağlıklı yaşam tarzı hafıza kaybını yavaşlatıyor01 Şubat 2023 Çarşamba 11:45
  • Bilimsel araştırma: Genç yaşta beyin sarsıntısı ileri yaşta demansa yol açabilir31 Ocak 2023 Salı 21:31
  • İdrar kaçırma sorununa karşı 7 etkili öneri31 Ocak 2023 Salı 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti