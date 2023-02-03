Kadınlarda menopoz sonrası felç geçirme riski

Yapılan bir araştırmaya göre, erken menopoza giren veya hormon replasman tedavisi görmeyen kadınların felç geçirme riski daha yüksek çıktı.

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, daha uzun süre adet gören ve doğum kontrol hapı veya kadınlık hormonlarını tekrar yükleyen hormon replasman tedavisi (HRT) kullananlar, 60’lı yaşların ortalarında daha az inme geçirdi.

Araştırmacılar, ortalama yaşları 58 olan yaklaşık 123.000 menopoz sürecini atlatmış kadından alınan verileri kullandı. Daha sonra sağlık sigortası ve hastalık kayıt verileriyle on yıl içinde 15.139 katılımcının felç geçirdiği belirlendi.



Katılımcılar, adet sürelerine (ilk adet görmeden menopoza kadar geçen yıl sayısı) göre belirlenen gruplara ayrıldılar.

ÖSTROJEN SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE RİSK AZALIYOR

Araştırmacılar yaş, sigara içme, fiziksel aktivite ve yüksek tansiyon gibi inme riskini etkileyebilecek diğer faktörleri incelediklerinde, adet süresi en uzun gruptaki katılımcıların inme riskinin yüzde 5 daha düşük olduğunu buldular.

Neurology dergisinde yayınlanan bulgulara göre, beyin kanaması riski, adet süresi en kısa grupla kıyaslandığında yüzde 13’e yükseldi.

Çinli araştırmacılar ayrıca doğum sayısı ve doğum kontrol hapları kullanımı gibi östrojen seviyelerini etkileyen diğer faktörleri de incelediler. Daha yüksek östrojen seviyelerinde her türlü inme riskinin daha düşük olduğunu buldular.

Araştırmanın başındaki isim Peige Song, “Bu bulgular, inmeyi engellemek için düzenli taramaların yapılmasına yardımcı olabilir.” dedi.