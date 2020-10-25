  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Kafatasında yeni bir organ bulundu

» »
İnsan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanları, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgede bir çift büyük tükürük bezi buldu.
Kafatasında yeni bir organ bulundu

Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ buldukları bildirildi.

Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

VÜCUTTAKİ 4. TÜKÜRÜK BEZİ

Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, "Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir ''yedek organ'' görevi görebileceğini kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser ve nörolojik hastalıklar tarih mi oluyor?24 Ekim 2020 Cumartesi 20:00
  • 'Bilinci açık Kovid-19 hastasını entübe etmemek için her şeyi yapıyoruz'24 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
  • DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir24 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
  • ABD'de Koronavirüs'ü Yakan Maske Yapıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 14:50
  • Covid-19 hastalarında plazma tedavisinin etkisi 'sınırlı'24 Ekim 2020 Cumartesi 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 42 milyon 526 bini geçti24 Ekim 2020 Cumartesi 13:42
  • Burun Estetiği Sonrası COVİD-19 Testi Yapılır mı?24 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • 30 Yaş Sonrası Meme Kanserine Dikkat !24 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
  • İşte grip aşısının gelmemesinin nedeni!24 Ekim 2020 Cumartesi 12:24
  • Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 için aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir23 Ekim 2020 Cuma 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti