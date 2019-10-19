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Kahve ve çay sevenlere kötü haber

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre günde 3 fincan veya daha fazla kahve ve çay tüketimi migren ağrılarını tetikleyebilir
Kahve ve çay sevenlere kötü haber

Araştırma, fazla kafein tüketen migren hastalarının aynı gün içerisinde ya da ertesi gün baş ağrısı çekme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

“Günde 3 fincandan fazla kafeinli içecek tüketimi migren ağrılarını tetikleyebilir.”

Uyarı Amerikalı bilim insanlarından geldi. 

Yeni araştırmaya göre migren rahatsızlığı olanların üç fincan veya daha fazla kafeinli içecek tüketmeleri halinde aynı gün içerisinde ya da ertesi gün baş ağrısı çekme ihtimali yükseliyor. 

Araştırmacılar çalışma kapsamında migren rahatsızlığı olan 98 yetişkinin kafein tüketimini 6 hafta boyunca inceleme altına aldı.

Her bir katılımcının kafeinli içecek tükettikleri ve tüketmedikleri günlerdeki migren ağrısı sıklığını karşılaştırıldı. 

Çalışmanın sonucuna göre kafeinli içeceklerin migren ağrılarını tetikleme riski üçüncü fincandan sonra ortaya çıkıyor. 

American Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu sonuçlar alkol tüketimi, stres seviyeleri, uyku alışkanlıkları, fiziksel aktivite gibi diğer faktörler hesaba katıldığında bile tutarlılık göstermeye devam ediyor.

MİGREN 1 MİLYARDAN FAZLA KİŞİYİ ETKİLİYOR

Bilim insanları çalışmada bir ya da iki fincan kahve veya çay gibi içeceklerin migren ağrısına neden olduğu yönünde bir sonuca ulaşmadıklarını ama daha fazlasının bu ihtimali artırdığını vurguladı.

Migren dünya genelinde 1 milyardan fazla kişiyi etkiliyor. Araştırmalar migrenin küresel olarak en fazla görülen ağrı olduğunu ortaya koyuyor.

Migrenin hava durumu, uyku bozukluğu ve öğün atlama gibi yaşam tarzı faktörleriyle de tetiklenebileceği belirtiliyor.

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