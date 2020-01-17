  • BIST 121.475
  • Altın 295,837
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kakao depresyon ve stresi azaltıyor!

» »
Kakao mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olan bir besin olması sebebiyle doğal bir antidepresan. İşte kakaonun hiç duymadığınız faydaları!
Kakao depresyon ve stresi azaltıyor!

Kakao güçlü bir antioksidan kaynağı olması, yüksek oranda magnezyum içermesiyle sağlığa faydalı bir besin. Kakao antidepresan etkisiyle özellikle kış aylarında kendini gösteren depresyonun etkilerini azaltmaya yarar. Stresi ve yorgunluğu da giderir. İşte kakaonun bilinmeyen faydaları!

Kanserle mücadele eder

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, kakao; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor. Böylelikle kanser oluşumunun önüne geçiyor.

Damar sağlığı

Kakao, fazla miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara oldukça fayda sağlıyor. Ayrıca vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Doğal antidepresan özellik

Yapılan araştırmalara göre kakao ruhsal hastalıklar olan depresyon ve stresi azaltıyor. Vücuttaki mutluluk hormonunu artıran maddeye ek takviye yapan kakao güçlü bir antidepresan etki gösteriyor.

Kronik yorgunluğun çözümü

Modern yaşamın getirdiği kronik yorgunluğu tedavi etmede de kakao birebirdir. Bitter çikolata saf çikolatadan elde edildiği için yorgunluğu gidermek için tüketilebilir. 

Cilde iyi geliyor

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca, yumuşatıcı özelliğiyle cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gereken 8 şey17 Ocak 2020 Cuma 20:25
  • Grip aşısı karaborsaya düştü, salgın patladı17 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı17 Ocak 2020 Cuma 18:03
  • Tüp bebek otizm riskini arttırır mı?16 Ocak 2020 Perşembe 17:36
  • “Unutkanlık, Demans ve Alzheimer aynı şey midir?16 Ocak 2020 Perşembe 13:18
  • Yakın Doğu'dan mucize gibi ameliyat... İç organları ters tarafta olan hastaya müdahale..16 Ocak 2020 Perşembe 12:46
  • Hatalı Antibiyotik Kullanımı Vücudunuza Zarar Veriyor!15 Ocak 2020 Çarşamba 20:14
  • Hatalı Antibiyotik Kullanımı Vücudunuza Zarar Veriyor!15 Ocak 2020 Çarşamba 18:22
  • DAÜ’lü Doç. Dr. Bakkaloğlu unutkanlık, Demans ve Alzheimer ile ilgili bilgi verdi15 Ocak 2020 Çarşamba 16:41
  • Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl tedavi edilir?14 Ocak 2020 Salı 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti