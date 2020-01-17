Kakao depresyon ve stresi azaltıyor!

Kakao mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olan bir besin olması sebebiyle doğal bir antidepresan. İşte kakaonun hiç duymadığınız faydaları!

Kakao güçlü bir antioksidan kaynağı olması, yüksek oranda magnezyum içermesiyle sağlığa faydalı bir besin. Kakao antidepresan etkisiyle özellikle kış aylarında kendini gösteren depresyonun etkilerini azaltmaya yarar. Stresi ve yorgunluğu da giderir. İşte kakaonun bilinmeyen faydaları!

Kanserle mücadele eder

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, kakao; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor. Böylelikle kanser oluşumunun önüne geçiyor.

Damar sağlığı

Kakao, fazla miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara oldukça fayda sağlıyor. Ayrıca vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Doğal antidepresan özellik

Yapılan araştırmalara göre kakao ruhsal hastalıklar olan depresyon ve stresi azaltıyor. Vücuttaki mutluluk hormonunu artıran maddeye ek takviye yapan kakao güçlü bir antidepresan etki gösteriyor.

Kronik yorgunluğun çözümü

Modern yaşamın getirdiği kronik yorgunluğu tedavi etmede de kakao birebirdir. Bitter çikolata saf çikolatadan elde edildiği için yorgunluğu gidermek için tüketilebilir.

Cilde iyi geliyor

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılabilir. Ayrıca, yumuşatıcı özelliğiyle cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.