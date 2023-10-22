Kalkanlı'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Gelişme)

19.10.2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Kalkanlı’da düzelenen operasyonda 159 adet bütün hap ile 27 adet kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü ele geçirilmesi meselesinde zanlı olarak aranmakta olan K.Ö.(E-23), 21.10.2023 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.