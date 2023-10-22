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Kalkanlı'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Gelişme)

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Gelişme)
Kalkanlı'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu (Gelişme)

19.10.2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Kalkanlı’da düzelenen operasyonda 159 adet bütün hap ile 27 adet kırık hap, yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toz hap parçaları ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü ele geçirilmesi meselesinde zanlı olarak aranmakta olan K.Ö.(E-23), 21.10.2023 tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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