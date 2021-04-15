  • BIST 1.409
  • Altın 452,695
  • Dolar 8,0955
  • Euro 9,6942
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

KAMPÜS-SEN: “Üniversiteler değerlerinden saptıkça yıpranıp değersizleşecek"

» »
KAMPÜS-SEN, 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcilerinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitliğe dayalı çözüm önerisine destek beyan etmesini eleştirdi.
KAMPÜS-SEN: “Üniversiteler değerlerinden saptıkça yıpranıp değersizleşecek"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Personel Sendikası (KAMPÜS-SEN) yayınladıkları bildiriyle 21 üniversite rektörünün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a destek açıklaması yapmasını eleştirdi.

KAMPÜS-SEN'in yayınladığı bildiride, "Fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan ederiz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bugün KKTC’deki 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin imza attığı bir bildiri ile ilgili haberler yayınlanmıştır.

ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Bunlar Üniversitemiz ODTÜ’nün resmi temel değerlerinden iki tanesidir. Bu değerlerin ışığında farklı görüşlere daima saygımız olduğunu, ancak fikirlerin ve yargıların evrensel değerler, bilimsellik, eleştirel yaklaşım ve özgür düşünce süzgecinden geçmemesi halinde ODTÜ’yü temsil edemeyeceğini beyan ederiz.

Bu temel değerlerin sadece ODTÜ’nün değil tüm akademi ve bilim dünyasının vazgeçilmez prensipleri olduğunu, yüksek eğitim alanında uluslararası alanda yarışan üniversitelerimizin bu değerlerden saptıkça yıpranıp değersizleşeceğini tüm ilgililere ve kamuoyuna hatırlatmak isteriz."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis’te grev devam edecek15 Nisan 2021 Perşembe 08:08
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 15 Nisan 2021 )15 Nisan 2021 Perşembe 08:02
  • Ataoğlu Arıklı’yı aradı... Nisan 2022’de seçimde uzlaşı14 Nisan 2021 Çarşamba 21:58
  • Lefkoşa'da yangın: 3 kişi dumandan etkilendi14 Nisan 2021 Çarşamba 20:38
  • Elon Musk, Neuralink çipini yıl sonuna kadar insan beyninde denemeyi hedefliyor14 Nisan 2021 Çarşamba 20:29
  • Prof. Dr. Kaya uyardı: Aşı sonrası bağışıklığın ne kadar devam ettiğine ilişin net veri yok, önlemlere dikkat etmeliyiz14 Nisan 2021 Çarşamba 20:17
  • Kapalı otel turizmi kararları doğrultusunda Bakanlıktan haftada 4 charter uçuşa izin verildi14 Nisan 2021 Çarşamba 20:12
  • 8789 test yapıldı, 57'si yerel 73 pozitif vaka14 Nisan 2021 Çarşamba 19:13
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı14 Nisan 2021 Çarşamba 19:11
  • Akansoy:Üniversite Rektörlerinin sürekli “ambargo ve engellemelerden” bahsederken diğer yandan ayrılıkçı teze destek vermesi, gerçekten düşündürücü bir durum14 Nisan 2021 Çarşamba 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti